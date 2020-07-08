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Ни один случай коронавируса не зафиксирован в Абхазии за сутки

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (595)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200708/1030496397/Ni-odin-sluchay-koronavirusa-ne-zafiksirovan-v-Abkhazii-za-sutki.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 12 протестированных, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (595)


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