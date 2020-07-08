Ни один случай коронавируса не зафиксирован в Абхазии за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 12 протестированных, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.