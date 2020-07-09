Защитить репутацию: "Сухум-Банк" подал иск на "Абхазтоп" и "Апсныпресс"

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Коммерческий банк "Сухум-Банк" подал иск на Госкомпанию "Абхазтоп" и Государственное информационное агентство "Апсныпресс" о защите деловой репутации в среду 8 июля, сообщили Sputnik в Арбитражном суде Абхазии.

Первого июля на сайте агентства "Апсныпресс" было опубликовано заявление ГК "Абхазтоп" о незаконной выдаче "Сухум-Банком" подведомственной ей организации "Гудаутская нефтебаза" кредита в размере 40 миллионов рублей в 2015 году. В настоящее время, по данным кредитора, "Гудаутская нефтебаза" должна "Сухум-Банку" 63 миллиона 365 тысяч 620 рублей.

При этом в феврале 2020 года судебным исполнителем было вынесено постановление о передаче на торги арестованного имущества – здания и сооружения "Гудаутской нефтебазы". Но продажа залога стала проблемой, так как "Гудаутская нефтебаза" - госимущество, и Государственный комитет по управлению госимуществом отказался реализовать на торгах имущественный комплекс.

По словам нового главы "Абхазтопа" Рамаза Джопуа, кредит был выдан с нарушением требований Гражданского кодекса и законодательства Республики Абхазия в части обязательного согласования сделки с Министерством экономики, а также без учета запрета на залог имущества, ограниченного в обороте, так как к моменту выдачи кредита "Гудаутская нефтебаза" уже имела значительную задолженность перед другим поставщиком.

"В связи с вышеизложенным ГК "Абхазтоп" предпринимает законные меры по защите государственных интересов и недопущению попытки "рейдерского" захвата государственного имущества. Так, в настоящее время в Министерство экономики РА были направлены материалы, необходимые для начала служебного расследования деятельности ГП "Гудаутская нефтебаза", а также для оспаривания принятых судебных решений", - отмечалось в сообщении Госкомпании.

Второго июля "Сухум-Банк" отреагировал на сообщение "Абхазтопа", отметив, что законность действий "Сухум-Банка" подтверждена вынесенными Арбитражным судом Абхазии актами. Кроме того, банк сообщил о наличии в их распоряжении гарантийного письма от имени экс-гендиректора "Абхазтопа" Даура Тарба.

Позиция "Сухум-Банка" также была опубликована на сайте "Апсныпресс".

По словам директора "Апсныпресс" Ренаты Чагава, после опубликования заявления "Абхазтопа" в редакцию обратился председатель "Сухум-Банка" Даут Агрба, который назвал заявление "Абхазтопа" недостоверным.

"Я объяснила ему, что эта информация подтверждена Госкомпанией "Абхазтоп", следовательно, не может считаться фейком. "Абхазтоп" – подведомственная Кабинету министров организация, и по закону "О средствах массовой информации" агентство обязано публиковать информацию от таких же подведомственных Кабмину организаций. "Апсныпресс" был лишь посредником при передаче этой информации, там нет журналистского расследования", - отметила она.

По мнению Чагава, иск руководства "Сухум-Банка" по отношению к информационному агентству – некомпетентность со стороны юристов банка.

"Нам был предоставлен иск со ссылками на закон "О средствах массовой информации", который был истолкован в интересах самого банка, но они не учли, что и я могу подать встречный иск о защите чести и репутации своей организации, так как мы опубликовали достоверную информацию. Кроме того, цензура в СМИ, то есть наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей не допускается", - добавила она.

Исполняющий обязанности генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа назвал иск "Сухум-Банка" в Арбитражный суд абсурдом и отметил, что не согласен с обвинением.

"Я бы посоветовал банку не заниматься интригами. То, что они обратились в Арбитражный суд, нам ничего не даст, они ничего не смогут сделать. Пускай доказывают свою правоту после того, как составляли фальшивые документы и давали компании, которая уже была по уши в долгах, кредиты", - добавил он.

ООО "Сухум-Банк" отказался комментировать поданный в Арбитражный суд иск в отношении ГК "Абхазтоп" и информационного агентства "Апсныпресс".