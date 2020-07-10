Совместные учения в Абхазии: цели и средства

Абхазия и Россия продолжают укреплять совместное пространство обороны и безопасности на Кавказе – объединенная войсковая группировка двух стран учится эффективно взаимодействовать на поле боя с применением широкого спектра тактических приемов и вооружений.

Более трех тысяч абхазских и российских военнослужащих участвуют в совместных учениях в Абхазии, которые начались 8 июля и продлятся до конца недели. Задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3. Маневры проходят во взаимодействии с МЧС и Службой Госбезопасности Абхазии на территории полигонов Нагвалоу и Цабал, в горах и на Черноморском побережье.

Александр Хроленко, военный обозреватель

В горных условиях батальонные тактические группы абхазской армии и 7-й российской военной базы отрабатывают маневренные боевые действия под прикрытием армейской авиации. На побережье Черного моря состоится активная фаза учений: мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия. Приоритетная задача – совершенствование действий специальных и боевых подразделений при отражении атак противника.

Интенсивность практических занятий по боевой подготовке на российской военной базе в Абхазии в 2020 году повышена на 10%, а всего будет проведено более 1000 занятий и тактических учений с выполнением боевых и контрольных стрельб из штатного вооружения, в том числе с участием самоходных гаубиц "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град".

На полигонах плечом к плечу с российскими коллегами будут действовать абхазские военнослужащие.

Насыщенность боевой подготовки объединенной группировки войск и сил обусловлена целым комплексом внешних военных угроз безопасности РА и РФ.

Игнорируя исторический выбор абхазского народа, руководство сопредельной Грузии продолжает развивать армию. В начале июля грузинский президент Саломе Зарубишвили, обращаясь к новому командующего Силами обороны Грузии генерал-майору Георгию Матиашвили заявила: "Вы вели нашу армию к целостности страны".

В Черноморском регионе растет активность НАТО, с участием альянса на грузинской территории регулярно проходят учения. Все это вызывает закономерную ответную реакцию.

Тактический фон

На территории Республики Абхазия военнослужащие российской военной базы во взаимодействии с абхазскими коллегами вторые сутки решают задачи двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря.

Разнородные подразделения на технике выдвинулись в назначенные районы учений. Батальонные тактические группы отрабатывают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота России.

В ходе рейда по тылам условного противника 8 июля мотострелки российской военной базы в Абхазии отработали уничтожение тренировочного лагеря. При этом использовали беспилотники "Орлан-10", бронетранспортеры БТР-82А, гранатометы РПГ-7В и АГС-17, штатное стрелковое вооружение. В таком же темпе учения продлятся в течение всей текущей недели. Каждое мероприятие боевой подготовки несет в себе много нового, и не похоже на предыдущие.

На полигонах Абхазии в ходе тренировок подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы многократно увеличили время практического применения БПЛА "Орлан", "Застава" и "Гранат".

Общий налет превысил 30 тысяч километров – на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Современные беспилотные комплексы оснащены инфракрасными фото-видеомодулями для поиска замаскированных целей в горно-лесистой местности и прибрежной зоне, они помогают эффективнее решать боевые задачи, а также привлекаются для сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники и контроля специальных объектов.

На сложном тактическом фоне 100 снайперов российской военной базы 8 июля выполнили боевые стрельбы из винтовок СВД, СВ-98, ВСС "Винторез", и успешно поразили одиночные и групповые цели на дальностях до одного километра. Снайперские пары провели многочасовую разведку с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания (переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3).

Завершающая, активная фаза совместных маневров состоится на побережье Черного моря. Группировка войск и сил последовательно отработает действия разведчиков, мотострелков, артиллеристов и расчетов ПВО в обороне и наступлении. Военнослужащие Абхазии и России выполнят боевые стрельбы с использованием современного вооружения – по более чем 1000 мишеням, имитирующим бронетехнику, пехоту и вертолеты противника.

Рост боеготовности

Для боевого слаживания подразделений российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения запланировано более 100 тактических, специальных и командно-штабных учений и еще около 600 тактических мероприятий в рамках полевых выходов и лагерных сборов.

Большая часть учений пройдет в горных условиях и в ночное время. Занятия организованы на шести полигонах – в Абхазии и в РФ (в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях).

Совместные действия абхазских и российских военнослужащих последовательно усложняются, обогащаются новыми тактическими элементами. Так, в апреле горном полигоне Цабал мотострелки отработали взаимодействие, и успешно выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения – ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов "Пламя", орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Всего израсходовали 30 тысяч боеприпасов. Стрельбы ротных тактических групп проводились в ночное время. Артиллеристы уничтожали цели массированным огневым ударом из укрытий – вне зоны прямой видимости. Применение портативных радиолокационных станций "Соболятник" позволяет обнаруживать большие и малые цели противника на расстоянии десятков километров.

Как правило, в ходе учений российской военной базы в Абхазии 100-километровые марши охватывают сотни единиц техники, на мишенном поле расположено не менее 900 целей, на которые расходуется от 20 тысяч боеприпасов, в том числе сотни артиллерийских снарядов. Стрельбы выполняются на дистанциях до 5000 метров.

Авиационную поддержку мотострелкам на маневрах оказывают разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Разведывательные подразделения регулярно отрабатывают противодиверсионные действия в горах. Боевая подготовка организована очень серьезно, и формирует войсковой запас прочности и профессионализма.

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии отрабатывают подавление систем связи и навигации, блокируют радиоразведку, дистанционное управление подразделениями и наведение высокоточного ракетного оружия "противника" на цели.

К примеру, связь полевых авианаводчиков условного противника может быть нарушена в радиусе 200 километров – в горах и на равнинной территории. Машина постановки помех "Лава" на базе УАЗ "Патриот" способна исказить навигационное поле в радиусе более 15 километров. Технологическое совершенствование вооружений объединенной группировки войск и сил продолжается, что укрепляет обороноспособность Республики Абхазия.