Движение вверх: Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию

Союз журналистов Абхазии был принят в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена в четверг 9 июля. К этому событию профессиональное сообщество республики шло два года.

О том, как абхазская журналистика получила международное признание, какое значение это имеет для республиканских СМИ и какие планы у Союза журналистов, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Прежде чем приступить к рассказу о том, как "абхазская журналистика получила признание", председатель СЖ Абхазии Руслан Хашиг предложил коллегам посмотреть видеосообщение одного из виновников этого события – секретаря Союза журналистов России и вице-президента Международной федерации журналистов Тимура Шафира.

"Я рад сообщить, что вчера, 9 июля, на заседании исполнительного комитета Международной федерации журналистов было принято единогласное решение о том, чтобы принять Союз журналистов Абхазии в Международную федерацию. Я считаю это событие очень важным для дальнейшего развития журналистского сообщества республики. Уверен, что СЖ Абхазии займет достойное место в Международной федерации", – отметил в своей речи Шафир.

Международная федерация журналистов – организация, которая занимается защитой трудовых, социальных и экономических прав журналистов, вопросами безопасности и профессионального развития.

Вступление Союза журналистов Абхазии в это сообщество, по словам Руслана Хашиг, - это признание абхазской журналистики и ее "движение вверх".

Работа над вступлением СЖ республики в Международную федерацию началась еще два года назад. Однако, как отмечает Хашиг, абхазская журналистика шла к этому с момента выпуска Дмитрием Гулиа первой газеты "Апсны".

"Я думаю, что этот путь был очень далекий. Начинается он с того дня, когда основоположник абхазской литературы (Дмитрий Гулиа – ред.) начал издавать газету "Апсны". Это период становления абхазской журналистики. Мы прошли большой исторический путь. Мы в прошлом году отмечали 50-летие с момента основания Союза журналистов Абхазии. Все эти моменты стали составной частью того события, которое произошло вчера. Потому что не бывает так, чтобы журналистика резко изменилась от одного съезда, от выбора одного руководителя. Это событие и есть признание абхазской журналистики", – подчеркнул Хашиг.

Руслан Хашиг напомнил, что два года назад они подписали соглашение с Союзом журналистов России. С тех пор началась плотная работа с этим профессиональным сообществом.

"Хочу отметить роль руководства СЖ России, лично Владимира Соловьева и Тимура Шафира, которые непосредственно оказывали помощь в решении этих задач. Тимур Шафир представлял интересы Союза журналистов Абхазии в этой Международной федерации до вчерашнего дня. Были изучены устав СЖ Абхазии, журналистское сообщество Абхазии. Эта процедура очень долгая, и поэтому я считаю, что это наша общая работа", – сказал он.

Независимые в приоритете

При принятии Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию, отметил Хашиг, важную роль сыграло наличие в республике независимых СМИ.

"Это такое приоритетное направление, на которое обращают внимание при вступлении в Международную федерацию. Наши коллеги все послевоенные годы занимались журналистикой, создавали независимую прессу, они выдержали все сложности – и финансовые, и политические – и продолжают работать. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась, она выдержала все сложности. Это общее достижение абхазских журналистов, которые все эти годы работали и продолжаю работать", – подчеркнул Руслан Хашиг.

Вступление в Международную федерацию журналистов имеет важное значение для СЖ Абхазии. Это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии.

"Вступление в Международную федерацию открывает новые возможности. Одна из самых принципиальных позиций, которую отстаивают в Международной федерации журналистов, – правозащитная работа, продвижение профессии, образовательное направление, социально-политический и экономический статус журналистов. Один из обозначенных тезисов – "если хоть один союз в мире перестанет существовать – серьезный вызов для всего мирового журналистского сообщества". Этот посыл также будет нас вдохновлять и поддерживать. Мы в своих повседневных проблемах не одиноки", – отметил Хашиг.

Председатель СЖ Абхазии напомнил, что главная задача абхазского журналиста, как и зарубежного, - это обслуживание общества, обеспечение объективной и оперативной информацией.

Руслан Хашиг подчеркнул, что с развитием соцсетей, телеграмм-каналов журналистика сталкивается с множеством проблем. В этих условиях, по его словам, возрастает роль журналистики.

"Насколько сложно и ответственно работать, когда с тобой конкурируют анонимы, как избежать того, чтобы фейковые новости не попали в вашу информационную ленту? Над этим сейчас работают специалисты Международной федерации журналистов, разрабатывают рекомендации, которыми может воспользоваться каждая журналистская организация", - добавил Хашиг.

Планы на будущее

Руслан Хашиг проинформировал коллег, что на исполкоме Международной федерации журналистов было принято решение в 2020 году провести конгресс профессионального сообщества в Монголии.

"Я хочу напомнить, что в рамках Сочинского форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с профсообществами Монголии и Болгарии. Тогда многие в Абхазии шутили: "Зачем нам соглашение о сотрудничество с Монгольской журналистской организацией?" Вот результат того соглашения. Это будет крупный форум, на который приедут более 400 журналистов со всего мира, и там будет проходить очередной конгресс Международной федерации журналистов", – сказал Хашиг.

Союз журналистов Абхазии был создан в 1968 году. В июне 2019 года профессиональное сообщество приняло решение присоединиться к Хартии журналистской этики Международной федерации журналистов.