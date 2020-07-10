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Еще 10 человек проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200710/1030510034/Esche-10-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii.html

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены более 12 миллионов случаев заражения COVID-19, выздоровели более 6 миллионов 700 тысяч человек, жертвами болезни стали около 550 тысяч человек.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Еще 10 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 10 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.

 



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