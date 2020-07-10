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Абхазия откроет временный коридор на границе с Грузией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200710/1030510743/Abkhaziya-otkroet-vremennyy-koridor-na-granitse-s-Gruziey.html

Все возвращающиеся из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Власти Абхазии временно откроют КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии жителей Абхазии, сообщается на сайте Службы государственной безопасности.

Как говорится в сообщении, "коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики по следующим датам:

  • в период с 13 по 15 июля 2020 года пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени;
  • в период с 16 по 17 июля 2020 года пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 9:00 до 15:00 часов местного времени.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья".

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
  • справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз коридор на границе с Грузией открывали с 22 по 24 июня. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали 907 человек.

 



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