Абхазия откроет временный коридор на границе с Грузией

Все возвращающиеся из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Власти Абхазии временно откроют КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии жителей Абхазии, сообщается на сайте Службы государственной безопасности.

Как говорится в сообщении, "коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики по следующим датам:

в период с 13 по 15 июля 2020 года пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени;

в период с 16 по 17 июля 2020 года пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 9:00 до 15:00 часов местного времени.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья".

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз коридор на границе с Грузией открывали с 22 по 24 июня. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали 907 человек.