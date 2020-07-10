Метадон в особо крупном размере: гражданин Абхазии задержан на КПП "Псоу"

Одна из статей Уголовного кодекса Республики Абхазия, по которой против мужчины возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Гражданин Абхазии Аслан Агрба задержан при попытке ввезти в республику наркотическое вещество метадон, как сообщается на сайте СГБ, мужчина был задержан после пересечения таможенной границы.

"Общая масса обнаруженного у Агрба запрещенного к обороту наркотического средства составила 4,268 грамм. Согласно УК Республики Абхазия, указанный вес наркотического средства относится к особо крупному размеру", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия в отношении Агрба возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 223 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

в особо крупном размере) и пунктом "б" части 3 статьи 224(1) УК (Незаконные ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или перевозка транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Нарушение части 3 статьи 223 УК Абхазии наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет, наказание по статье второй инкриминируемой Агрба статье предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

Мужчина задержан и водворен в следственный изолятор СГБ.