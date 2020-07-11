Численность, рождаемость и смертность: Госстатистика Абхазии отчиталась за 2019 год

Государственная статистика Абхазии опубликовала данные за 2019 год по численности населения республики, рождаемости и смертности в стране, а также о количестве занятого населения в пятницу 10 июля.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Общая численность населения Абхазии на 1 января 2020 года составляла 245 424 человека, что на 0,9% больше в сравнении с показателями за 2015 год и на 12,8%, чем в 2003 году, такие данные опубликованы на сайте Государственной статистики страны.

Чуть больше половины населения в 2019 году проживало в городах республики, а количество проживающих в Сухуме людей почти дотянуло до 27% от общего числа населения. В прошлом году в Абхазии числилось 115 139 мужчин и 130 285 женщин.

Среди районов Абхазии по численности населения лидирует Гагрский район, где к началу 2020 года проживало более 39 тысяч человек. На втором месте - Гудаутский район с населением чуть больше 38 с половиной тысяч человек, а на третьем – Галский район, где в тот период проживало 30 268 человек. Наименьшие показатели зафиксированы в Сухумском районе - почти 11 с половиной тысяч человек.

Чуть больше 51% населения страны по данным на 1 января 2020 года составляют абхазы, 17,7% - грузины и армяне 17,06%. На четвертой позиции русские, численность которых составляла на 2019 год 9,15%, замыкают пятерку мингрелы – их 1,33 %. Меньше всего в республике числилось в прошлом году белорусов – их было 269 человек, а также цыган – 290 человек.

С 2014 по 2019 годы включительно в Абхазии родилось 10 тысяч 114 человек и умерло 8 тысяч 370 человек. Уровень естественного прироста за пять лет составил одну тысячу 744 жителей страны. Самые высокие показатели по приросту населения за шесть лет были зарегистрированы в 2014 году, когда разница между смертностью и рождаемостью составила 537 человек, а наиболее низкие показатели были в 2019 году. Тогда в Абхазии родилось на 34 человека больше, чем ушло из жизни.

По официальным данным, число занятого населения в 2019 году в Абхазии составляло 42 тысячи 188 человек, что на 89 человек меньше, чем в 2015 году и на 639 человек, чем годом ранее. Большая часть трудящихся граждан работает в сфере "управления" – около 18 тысяч человек, на втором месте популярности сфера услуг, в которой работает более девяти с половиной тысяч граждан и на третьем – "курорт и туризм" – почти три тысячи человек к концу прошлого года.

Торговлей занимались в 2019 году две тысячи 301 человек, а в области промышленности работало две тысячи 41 житель страны.

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