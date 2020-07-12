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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (433)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200712/1030518264/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-13-iyulya.html

В понедельник 13 июля днем на территории Абхазии погода будет неустойчивая, средняя дневная температура будет доходить до +29°С.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В понедельник 13 июля в Абхазии ожидается облачная с  прояснениями погода, ночью и днем местами слабый и умеренный дождь, гроза, к вечеру ожидается сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды + 27°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (433)


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