Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

В понедельник 13 июля днем на территории Абхазии погода будет неустойчивая, средняя дневная температура будет доходить до +29°С.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В понедельник 13 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем местами слабый и умеренный дождь, гроза, к вечеру ожидается сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды + 27°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.