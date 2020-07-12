Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В понедельник 13 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем местами слабый и умеренный дождь, гроза, к вечеру ожидается сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды + 27°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.