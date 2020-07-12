МВД Абхазии перекрыло дорогу у здания ЦИК

В Абхазии проходят повторные выборы в Парламент республики по четырем освободившимся мандатам.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Движение автотранспорта по улице Конфедератов на пересечении с улицами Лакоба и Аиааира, ведущими к зданию Центризбиркома Абхазии, временно перекрыто экипажами служб Госавтоинспекции, сообщается на сайте МВД.

Здания ЦИК республики охраняется личным составом УВД по Сухуму.

Порядка ста сотрудников милиции Абхазии обеспечивают правопорядок во время проведения повторных выборов в Народное Собрание - Парламент на 20 участках четырех избирательных округов в Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах.

Голосование на выборах в Парламент Абхазии по четырем освободившимся мандатам началось в воскресенье 12 июля в 8:00 утра и завершится в 20:00.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.