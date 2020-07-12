ЦИК Абхазии: в трех округах выборы в Парламент состоялись по явке

Голосование на выборах в Парламент Абхазии по четырем округам завершится в 20:00. Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.

СУХУМ, 12 июля - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК Абхазии на 14:30, в трех округах выборы в Парламент состоялись по явке, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

"На этот момент могу сказать, что по трем округам выборы состоялись по явке", - отметил Гогия.

По Бзыбскому округу - 26,39% явки;

По Отхарскому округу - 21,28% явки;

По Гудаутскому округу - 27,98 % явки;

По Кындыгскому округу - 33,51% явки.

Голосование завершится в 20:00. Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы. Гогия не исключил вероятность того, что предварительные итоги будут озвучены уже сегодня.

"Мы после 20:00 завершаем голосование. Закрываются наши участки. И окружные комиссии будут подводить итоги. После подведения итогов окружными комиссиями и определения победителя, мы объявим предварительные итоги. Точно не могу сказать, когда именно итоги будут объявлены. Это может быть даже в час ночи", - сказал Гогия.

По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

"Если жалоб не будет, мы не будем затягивать с объявлением окончательных итогов", - добавил председатель ЦИК.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.