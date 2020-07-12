Повторные выборы в Парламент Республики Абхазия считаются состоявшимися при явке более 25%.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК Абхазии на 18:00, выборы в Парламент Абхазии состоялись по явке по всем четырем округам.

По Бзыпскому избирательному округу №10 - 36,25% явки.

По Отхарскому избирательному округу №14 - 32,67%.

По Гудаутскому избирательному округу №18 - 37,33%.

По Кындыгскому избирательному округу №31 явка составила - 47,14%.

Голосование завершится в 20:00. Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.

По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.