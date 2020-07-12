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ЦИК Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии состоялись по явке

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (21)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200712/1030521898/Vybory-v-Parlament-Abkhazii-sostoyalis-po-yavke.html

Повторные выборы в Парламент Республики Абхазия считаются состоявшимися при явке более 25%. 

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК Абхазии на 18:00, выборы в Парламент Абхазии состоялись по явке по всем четырем округам. 

  • По Бзыпскому избирательному округу №10 - 36,25% явки.
  • По Отхарскому избирательному округу №14 - 32,67%.
  • По Гудаутскому избирательному округу №18 - 37,33%.
  • По Кындыгскому избирательному округу №31 явка составила - 47,14%.

Голосование завершится в 20:00. Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.

По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района. 

Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (21)


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