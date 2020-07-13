Новый старт: чемпионат по волейболу пройдет в Абхазии

В чемпионате примут участие восемь команд из городов и районов Абхазии. Это первое массовое спортивное мероприятия после отмены карантинных мер в республике.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Чемпионат по волейболу среди мужских команд открывается 13 июля в спортивно-оздоровительном комплексе "Агудзера", сообщила начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария.

Зантария отметила, что ежегодно в чемпионате принимали участие приглашенные российские команды, однако в связи с закрытием границы в этом году турнир пройдет без них.

"После снятия карантина это наш первый, такой масштабный, чемпионат. Очень приятно, что принимают участие 8 команд, это уже хорошо. Мы стараемся сделать так, чтобы это всегда были интересно и приятно наблюдать. Все радуются, ждут, звонят, уточняют даты", - поделилась Зантария.

В турнире примут участие восемь команд из Очамчырского, Ткуарчалского, Гагрского, Гудаутского, Сухумского районов, а также команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Чемпионат будет проходить в течение трех дней. 16 июля состоятся финальные игры, церемония награждения и закрытие турнира.

Чемпионат проводится ежегодно с 1994 года, он посвящен памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. Организаторами мероприятия выступают Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола.

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