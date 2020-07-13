ЦИК Абхазии объявил предварительные итоги парламентских выборов

Повторные выборы депутатов Парламента Абхазии по четырем освободившимся мандатам состоялись в республике в воскресенье 12 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги повторных парламентских выборов в понедельник 13 июля.

Согласно обработанным данным:

в Гудаутском избирательном округе №18 депутатом был избран Алхас Хагба, набравший 50,56% голосов,

в Отхарском избирательном округе №14 - Алмасхан Барциц, набравший 63,5%,

в Кындыгскому избирательном округе №31 - Гарри Кокая, он набрал 70,3% голосов.

Перевыборы будут назначены в Бзыбском избирательном округе №10, где баллотировались кандидаты в депутаты Тимур Бейя и Тамази Лейба. Оба кандидата не набрали больше половины голосов избирателей.

По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, в Бзыбском округе недействительными были признаны 77 бюллетеней. В течение недели будет проведено заседание Центризбиркома, на котором назначат день повторных выборов по округу.

По данным ЦИК, явка по Гудаутскому округу составила 54,41%, по Отхарскому округу - 41,70%, по Кындыгскому - 60,48% избирателей, по Бзыбскому округу проголосовало 44,40% избирателей.

"Никаких замечаний, нареканий и жалоб на участки, в избирательные округи и Центральную избирательную комиссию не поступало. Явка избирателей на удивление была очень высокая", - сказал Гогия.

Итоги голосования стали известны после того, как все окружные комиссии предоставили в Центральную избирательную комиссию протоколы. По данным ЦИК на 18:00 12 июля, выборы состоялись по всем округам.

Сотрудники МВД Абхазии обеспечивали общественный порядок на прошедших выборах. По сообщению пресс-службы ведомства, фактов нарушения порядка не зафиксировано, жалоб и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Около ста сотрудников милиции было задействовано на 20 участках в четырех избирательных округах.

По закону окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течение одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.