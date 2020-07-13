По мотивам "Вестсайдской истории": Молодежный театр готовится к премьере

Премьеру спектакля "На закате солнца" по мотивам пьесы Артура Лоурентса "Вестсайдская история" планировали показать еще в мае. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ее пришлось перенести.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский Молодежный театр готовится к премьере "На закате солнца", об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор театра Аслан Еник.

Спектакль ставит художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа. Это ее дебют в театральном искусстве.

"Эсма впервые ставит спектакль от начала и до конца. Раньше она нам помогала в постановке мизансцен, хореографии. Она хорошо знает наших актеров, наши возможности. Хочу отметить, что она из театральной семьи. Ее мать – Народная артистка Абхазии Софа Агумава. Эсма хорошо знает театр. Она много с нами работала", – отметил Еник.

Эсма Джениа ставит спектакль по мотивам пьесы Артура Лоурентса "Вестсайдская история". По словам Аслана Еник, название спектакля решили поменять.

"Режиссер имеет право поменять название. Мы решили назвать нашу постановку "На закате солнца", так как действие в спектакле происходит после заката солнца, этим мотивировано наше решение", – пояснил директор Молодежного театра.

В спектакле будут задействованы выпускники отделения актерского мастерства при Абхазском государственном университете. Они будут исполнять главные роли. Для многих "На закате солнца" станет отчетной дипломной работой.

Сейчас подготовка к спектаклю подошла к концу. Все мизансцены уже прогнали, декорации и костюмы готовы. Единственное, пока труппа не имела возможности репетировать спектакль вместе с декорациями на большой сцене.

"Как известно, мы показываем свои постановки зрителю на сцене Абхазского госдрамтеатра. Но так как там недавно была премьера, у нас не было возможности проводить репетиции. Сейчас уже, с 17 июля, мы планируем перевезти свои декорации в Абхазский драмтеатр и прогонять спектакль там. Все мизансцены мы уже прогнали у себя в репетиционном зале. Думаю, каких-то существенных проблем не будет. Этот спектакль очень близок молодежи. Думаю, постановка им понравится, и мы сможем сделать для наших зрителей такой театральный праздник", – отметил Аслан Еник.

Спектакль по мотивам "Вестсайдской истории" планировали показать еще в мае этого года. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, театры Абхазии не работали на протяжении двух с половиной месяцев, и потому премьеру пришлось перенести.

Спектакль "На закате солнца" покажут 28 и 29 июля на сцене Абхазского драматического театра.