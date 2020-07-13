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По мотивам "Вестсайдской истории": Молодежный театр готовится к премьере

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Премьеру спектакля "На закате солнца" по мотивам пьесы Артура Лоурентса "Вестсайдская история" планировали показать еще в мае. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ее пришлось перенести.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский Молодежный театр готовится к премьере "На закате солнца", об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор театра Аслан Еник.

Спектакль ставит художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа. Это ее дебют в театральном искусстве.

"Эсма впервые ставит спектакль от начала и до конца. Раньше она нам помогала в постановке мизансцен, хореографии. Она хорошо знает наших актеров, наши возможности. Хочу отметить, что она из театральной семьи. Ее мать – Народная артистка Абхазии Софа Агумава. Эсма хорошо знает театр. Она много с нами работала", – отметил Еник.

Эсма Джениа ставит спектакль по мотивам пьесы Артура Лоурентса "Вестсайдская история". По словам Аслана Еник, название спектакля решили поменять.

Зрители
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Режиссер имеет право поменять название. Мы решили назвать нашу постановку "На закате солнца", так как действие в спектакле происходит после заката солнца, этим мотивировано наше решение", – пояснил директор Молодежного театра.

В спектакле будут задействованы выпускники отделения актерского мастерства при Абхазском государственном университете. Они будут исполнять главные роли. Для многих "На закате солнца" станет отчетной дипломной работой.

Сейчас подготовка к спектаклю подошла к концу. Все мизансцены уже прогнали, декорации и костюмы готовы. Единственное, пока труппа не имела возможности репетировать спектакль вместе с декорациями на большой сцене.

"Как известно, мы показываем свои постановки зрителю на сцене Абхазского госдрамтеатра. Но так как там недавно была премьера, у нас не было возможности проводить репетиции. Сейчас уже, с 17 июля, мы планируем перевезти свои декорации в Абхазский драмтеатр и прогонять спектакль там. Все мизансцены мы уже прогнали у себя в репетиционном зале. Думаю, каких-то существенных проблем не будет. Этот спектакль очень близок молодежи. Думаю, постановка им понравится, и мы сможем сделать для наших зрителей такой театральный праздник", – отметил Аслан Еник.

Спектакль по мотивам "Вестсайдской истории" планировали показать еще в мае этого года. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, театры Абхазии не работали на протяжении двух с половиной месяцев, и потому премьеру пришлось перенести.

Спектакль "На закате солнца" покажут 28 и 29 июля на сцене Абхазского драматического театра.



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