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Двоих пациентов выпишут из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (597)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200713/1030528313/Dvoikh-patsientov-gotovyat-k-vypiske-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

За прошедшие сутки в Республике Абхазии тестирование на коронавирусую инфекцию прошли 36 граждан.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Двоих курсантов, проходящих лечение от коронавируса в Гудаутской больнице, готовят к выписке по результатам анализов во вторник 14 июля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 36 протестированных за последние сутки.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан пока находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (597)


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