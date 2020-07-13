Двоих пациентов выпишут из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Абхазии тестирование на коронавирусую инфекцию прошли 36 граждан.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Двоих курсантов, проходящих лечение от коронавируса в Гудаутской больнице, готовят к выписке по результатам анализов во вторник 14 июля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 36 протестированных за последние сутки.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан пока находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.