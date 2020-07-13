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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (435)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200713/1030528922/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели, с 13 по 19 июля, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +31 градусов.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. На этой неделе в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, в пятницу и на выходные переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды до +27°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (435)


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