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Из Гудаутской больницы выписаны последние вылечившиеся от COVID-19 пациенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200714/1030534311/Iz-Gudautskoy-bolnitsy-vypisany-poslednie-vylechivshiesya-ot-COVID-19-patsienty-.html

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Из ЦРБ Гудауты выписаны два последних пациента, проходившие лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - отмечается в сообщении оперштаба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.



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