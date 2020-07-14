Из Гудаутской больницы выписаны последние вылечившиеся от COVID-19 пациенты

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Из ЦРБ Гудауты выписаны два последних пациента, проходившие лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - отмечается в сообщении оперштаба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.