Около 50 домов подтоплено из-за ливня в Гале

Подобная ситуация после сильных ливней складывается в городе практически ежегодно, причина сильных подтоплений - проблемы с ливневками в Гале.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Около 50 частных домовладений в центральной части Гала было подтоплено13 июля в результате проливных дождей, сообщает МЧС Абхазии.

В некоторых местах уровень воды достигал одного метра. Ситуация была взята на особый контроль МЧС, глава ведомства Лев Квициния приказал задействовать для этого максимальное количество спасателей и спецтехники, пожарно-спасательная часть города была переведена на усиленный режим дежурства и мониторнига ситуации.

"Ранним утром 14 июля на помощь галцам прибыли четыре пожарные машины из Сухума, Гулрыпша, Ткуарчала и Очамчыры. Было задействовано более 35 человек личного состава. Лев Квициния лично руководил работой сотрудников ведомства", - говорится в сообщении МЧС.

Вода оставила после себя толстый слой ила и грязи. Спасатели и пожарные работали на самых проблемных участках, помогали убирать грязь со дворов.