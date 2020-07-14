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Непаханное поле проблем: кризис и развитие сельхозотрасли обсудили в Сухуме

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В Абхазии
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В Общественной палате Абхазии состоялась дискуссия не тему "Сельское хозяйство в условиях пандемии".

О кризисе в сельском хозяйстве республики, в каком направлении оно должно развиваться, почему финансирование этой отрасли сократилось в два раза и за счет чего можно увеличить расходы на сельское хозяйство в десять раз, а также о том, что так злит пчеловодов из Очамчыры, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Прогнозы стали реальностью

В расширенном заседании Общественной палаты Абхазии приняли участие первый вице-премьер страны Беслан Джопуа, депутат Парламента Астамур Тарба, президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцухалава, представители Минсельхоза, профильных ведомства и ученого сообщества, а также предприниматели.

Почти за три часа встречи повестку дня разобрали едва ли не по пунктам, и подошли к теме со всех возможных сторон. Особое внимание, конечно же, уделили проблемам и механизмам выхода отрасли из кризиса.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Олег Дамениа напомнил, что годами ранее он и его коллеги подготовили документ о стратегии развития сельского хозяйства Абхазии, который в 2015 году был одобрен Кабмином и утвержден президентом. Дамения с сожалением отметил, что многие прогнозы, в том числе пессимистические, в сфере сельского хозяйства, которые были отражены в том документы, со временем стали реальностью.  

Ученый уверен, что Абхазия может справиться с экономическим кризисом через две отрасли – сельское хозяйство и энергетику, с чем, по его словам, согласны некоторые его коллеги за рубежом. Туризм же в этом смысле он назвал отраслью, связанной с большими рисками, нежели те, о которых он упомянул. Дамения уверен, что настало время менять образ жизни и подходы.

"Мы ничему за это время не научились и продолжаем жить по привычному образу жизни. Коронавирус нам это не позволит. Он ставит перед нами безальтернативные задачи и их надо решать. По нашему наблюдению, наш крестьянин в марте - апреле ждал того, что к нему кто-то из власти придет и скажет идти на поле, но никто ему так и не сказал этого", - считает Дамения.

Ни о какой независимости государства не может идти речь, если оно не способно обеспечить продовольственную безопасность населения, хотя бы на 80% от общего объема продукции, заявил на встрече директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба.

Что касается коронавируса, сказал Айба, пандемия во многом отрезвила всех, и он впервые стал наблюдать тенденцию, когда люди массово стали из города возвращаться в села и трудиться на земле. Айба предположил, что многие жители страны не стали дожидаться помощи со стороны и начали решать свои проблемы самостоятельно, так как поняли, что в нынешних условиях именно земля даст возможность прокормиться.

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В 2011 году в Абхазии запустили Государственную программу развития сельского хозяйства, которая финансировалась из средств Комплексного плана развития страны, но проект по посадке фруктовых деревьев в Гулрыпшском райне оказался неудачным. Участники встречи поинтересовались у Айба судьбой программы.

"Не сыпьте соль на рану, она еще не зажила. По нашей программе было потрачено около 500 миллионов рублей и к 2017 году по ценам 2011 года мы должны были подойти к валовому производству в размере около 800 миллионов рублей. Если бы работа шла без остановок, то сегодня у нас была бы и переработка продукции тоже, а сады еще увеличились бы. Сейчас их осталось, может, 30-40%", - рассказал Айба.

Экономия на сельском хозяйстве

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа отметил, что в республике необходимо сократить перечень импортной продукции в связи с ненадобностью. В пример он привел бутилированную воду, так как в Абхазии достаточное количество минеральной, пресной воды и необходимости в импорте этого вида товара нет.

Если бы в республике было развито сельское хозяйство, то количество нуждающихся людей в стране было бы намного меньше, считает президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава. Она вспомнила послевоенный период, когда республика была в экономической блокаде, но граждане сумели преодолеть голод благодаря сельскому хозяйству.

"Не стоит забывать, что развитое сельское хозяйство – это продовольственная безопасность любого государства. Опыт преуспевающих стран показывает, что серьезные макроэкономические преобразования в экономике начинаются именно с сельского хозяйства. К сожалению, в последние годы так сложилась, что эта отрасль стала неприоритетной, но при этом в республике сегодня действует ряд неплохих сельхозпредприятий, с каждым годом появляются личные подсобные хозяйства, чья продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем", - сказала Мерцхулава.

Экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа согласилась с мнением о том, что в наши дни сельское хозяйство не признано приоритетной отраслью. Главными проблемами сельского хозяйства, которые нанесли реальный ущерб в этой отрасли, ученый считает мизерное финансирование государством и неэффективную систему управления, а не пандемию или же вредителей.

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Она напомнила, что из бюджета страны на финансирование сельского хозяйства в 2020 году выделено всего 10 миллионов рублей. Таких небольших сумм не было с 2007 года. Шат-ипа обратила внимание участников встречи, что тринадцать лет назад среднегодовой курс доллара был 25 рублей. За последние десять лет, по ее подсчетам, финансирование сельского хозяйства сократилось в два с половиной раза в долларовом эквиваленте.

Шат-ипа также задалась вопросом, почему депутаты Парламента, которые принимают государственный бюджет, не блокируют подобные "ущербные статьи финансирования". 

"Раньше мы думали, что депутаты поздно получают громоздкий проект бюджета и они не успевают внимательно его изучить, но в этом году этой причины не было. Дело в том, что к нам обратилась часть депутатов с просьбой провести детальный анализ бюджета до его принятия. Мы впервые сделали детальный анализ этого проекта, разместили отчет на сайте и обсудили", - сказала Шат-ипа.

В том анализе, добавила ученый, была указана необходимость пересмотра сумм финансирования сельского хозяйства в сторону увеличения. Эксперты посоветовали сократить расходы на содержание исполнительной власти в размере 5%, что позволило бы влить в отрасль в десять раз больше денег, чем было запланировано – до 150 миллионов рублей. Этого не произошло, констатировала сотрудница ЦСЭИ.

Депутат Народного собрания Астамур Тарба, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии объяснил это тем, что в стране не существует закона "О сельском хозяйстве" и уже на протяжении трех лет ему вместе коллегами приходится утверждать необоснованный по расходам в части сельского хозяйства бюджет.

"Мы себя считаем аграрной страной, а у нас в государстве отсутствует закон "О сельском хозяйстве". Финансирование и другие действия в этой отрасли должны регулироваться законом. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что при смене власти, руководства любые виды работ меняют направление. Чтоб этого ни было, в стенах Парламента обсуждается проект этого закона, который должны официально нам представить", - рассказал Тарба. 

Парламентарий уверен, пока в стране не будет утверждена государственная программа развития сельского хозяйства на ближайшие 3-5 лет, никакое финансирование не поможет этой области.

Гарантии сбыта и злые пчеловоды

Член Общественной палаты Даниил Убирия в качестве поддержки сельхозпроизводителей предложил властям разработать механизм, по которому государство стало бы абсолютным покупателем местной продукции и дало бы им гарантии сбыта. Участники встречи в этом его поддержали. 

© Foto / Кабинет министров РА
Беслан Джопуа оценил работу хранилища "Абхазпродэкспорта" и завода меда

Агроном Рауль Бганба уверен в том, что в каждом селе должны быть свои агрономы, которые могли бы давать советы крестьянам и помогать им в вопросах урожайности, а также подсказывать какие химикаты можно использовать, а какие не стоит. Он подчеркнул, что сегодня многие сельчане приобретают препараты, не вдаваясь в подробности об их составе, что угрожает здоровью людей и наносит урон природе.

По словам руководителя службы защиты растений при Минсельхозе Абхазии Владимира Герия, республика постоянно сталкивается с угрозой проникновения из соседних стран новых инвазивных вредителей, с чем почти невозможно бороться, но в стране систематически проводится работа по уничтожению этих вредителей.

"Химическая промышленность развивается очень активно и веществ этих масса. Нужно подбирать оптимальные меры защиты. Нет ни одного химического соединения, которое решило бы проблему, к примеру, с американской бабочкой или мраморным клопом и не оставляла бы последствий для природы. Они все вредоносны, для организма человека в частности", - сказал Герия и добавил, как показывает практика прошлых лет, все же возможно бороться с насекомыми локально и сохранить урожай.

Пчеловод из села Арасадзыхь Очамчырского района Демур Гогия не стал скрывать своего разочарования по поводу того, в каком положении пребывает сельское хозяйство страны, в том числе производство меда. На собственном опыте он убедился, что в первую очередь крестьянам надо помогать со сбытом товара. Гогия также выразил непонимание, зачем нужно было за 40 миллионов рублей строить завод по переработке меда, если предприятие не работает.

© Foto / Кабинет министров РА
Беслан Джопуа оценил работу хранилища "Абхазпродэкспорта" и завода меда

"Неужели государство, потратившее 40 миллионов рублей, не заинтересовано заработать деньги? Или это чужие деньги? В каждом доме по 10-20 тонн лежит, и люди не знают, куда его деть. Фасоль мы едим краснодарскую, сено коровам мы даем тоже из Краснодара. Наш товар государство не покупает, все привозят из-за границы", - эмоционально выразил свою позицию Гогия и посоветовал профильным органам решать проблему на местах, а не сидя в кабинетах.  

Он также поделился настроем пчеловодов из Очамчыры, которые, по его словам, собирались прийти на встречу в Общественную палату и высказаться по поводу проблем в работе, но Гогия попросил их с этим повременить.

"Они очень злые, как пчелы и даже хуже", - сказал Гогия.

В продолжение темы меда, президент ТПП республики Тамила Мерцхулава сказала, что в подобных вопросах во многом мешает частичная признанность Абхазии, но, невзирая на этот факт, организации удается успешно решать некоторые вопросы по взаимодействию с иностранными компаниями.

"На выставке в Сирии, которая признала нашу независимость, мы нашли потенциальных партнеров, которые уже сегодня заключили договор с данным предприятием (завод по очистке и фасовке меда в селе Кындыг - ред.) по поставкам меда из Абхазии. Не хочу называть эту арабскую страну, но сейчас стоит вопрос по формированию этого груза", - поделилась приятной новостью Мерцхулава.

Невыгодная отрасль

Член ОП, предприниматель Абессалом Кварчия имеет личное подсобное хозяйство и с проблемами в области сельского хозяйства он знаком не понаслышке. Натуральное сельское хозяйство он назвал наиболее неэффективной и невыгодной деятельностью на сегодня.

"Чтобы эффективно заниматься сельским хозяйством, житель села должен целый день находиться на месте и владеть минимум 18 профессиями – быть агротехником, специалистом по защите растений, пчеловодом, животноводом и многое другое. Если им не оказывать консультативную помощь, они не смогут развиваться. Поэтом многие падают духом и перестают заниматься этой отраслью", - рассказал Кварчия.

Член Общественной палаты Руслан Хашиг в контексте дефицита собственной продукции и сложных механизмов экспорта задался вопросом, зачем ее рекламировать за рубежом, если этой продукции нет в стране в достаточном количестве. Он отметил, что не видит логики во взаимодействии государственных, общественных структур в этом направлении.

"Да, продукт надо продвигать, но после наших золотых медалей на выставках, продукция не пришла на рынок, который требует больших объемов. В селе Араду стоит предприятие (цех по производству джемов - ред.). Сколько производителей готовы туда принести свою продукцию? Их нет. Завод стоит, контракты подписаны, а поставок нет, потому что нет первичного продукта", - сказал Хашиг.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поблагодарил участников расширенной встречи в Общественной палате за их точку зрения и не стал исключать, что некоторые из этих идей могут быть применены властями в решении проблем сельского хозяйства. 

Он также рассказал, что в период пандемии крестьяне Абхазии обработали 7563 гектара земли, что в два раза больше показателей 2018 года.

© Foto / Министерство экономики Республики Абхазия
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"Это не заслуга государства, думаю, что у крестьян в этот период появилось больше свободного времени и сделали то, до чего раньше руки не доходили. При этом я не говорю, что это показатель развития сельского хозяйства", - отметил Джопуа.

Согласно одной из статей разрабатываемого проекта закона "О сельском хозяйстве", после его принятия предполагается выделение на эту отрасль не меньше 5% от общего объема собственных доходов государства. По информации от Джопуа, в сумме это около 250 миллионов рублей, которые могут быть выделены на различные программы, проекты и направления в области сельского хозяйства.

Дотации в сфере сельского хозяйства должны быть обоснованными, иначе продвижения не будет, уверен первый вице-премьер. Что касается завода по очистке и фасовке меда в Кындыге, Джопуа пообещал, что он будет запущен.

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