Непаханное поле проблем: кризис и развитие сельхозотрасли обсудили в Сухуме

О кризисе в сельском хозяйстве республики, в каком направлении оно должно развиваться, почему финансирование этой отрасли сократилось в два раза и за счет чего можно увеличить расходы на сельское хозяйство в десять раз, а также о том, что так злит пчеловодов из Очамчыры, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Прогнозы стали реальностью



В расширенном заседании Общественной палаты Абхазии приняли участие первый вице-премьер страны Беслан Джопуа, депутат Парламента Астамур Тарба, президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцухалава, представители Минсельхоза, профильных ведомства и ученого сообщества, а также предприниматели.

Почти за три часа встречи повестку дня разобрали едва ли не по пунктам, и подошли к теме со всех возможных сторон. Особое внимание, конечно же, уделили проблемам и механизмам выхода отрасли из кризиса.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Олег Дамениа напомнил, что годами ранее он и его коллеги подготовили документ о стратегии развития сельского хозяйства Абхазии, который в 2015 году был одобрен Кабмином и утвержден президентом. Дамения с сожалением отметил, что многие прогнозы, в том числе пессимистические, в сфере сельского хозяйства, которые были отражены в том документы, со временем стали реальностью.

Ученый уверен, что Абхазия может справиться с экономическим кризисом через две отрасли – сельское хозяйство и энергетику, с чем, по его словам, согласны некоторые его коллеги за рубежом. Туризм же в этом смысле он назвал отраслью, связанной с большими рисками, нежели те, о которых он упомянул. Дамения уверен, что настало время менять образ жизни и подходы.

"Мы ничему за это время не научились и продолжаем жить по привычному образу жизни. Коронавирус нам это не позволит. Он ставит перед нами безальтернативные задачи и их надо решать. По нашему наблюдению, наш крестьянин в марте - апреле ждал того, что к нему кто-то из власти придет и скажет идти на поле, но никто ему так и не сказал этого", - считает Дамения.

Ни о какой независимости государства не может идти речь, если оно не способно обеспечить продовольственную безопасность населения, хотя бы на 80% от общего объема продукции, заявил на встрече директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба.

Что касается коронавируса, сказал Айба, пандемия во многом отрезвила всех, и он впервые стал наблюдать тенденцию, когда люди массово стали из города возвращаться в села и трудиться на земле. Айба предположил, что многие жители страны не стали дожидаться помощи со стороны и начали решать свои проблемы самостоятельно, так как поняли, что в нынешних условиях именно земля даст возможность прокормиться.

В 2011 году в Абхазии запустили Государственную программу развития сельского хозяйства, которая финансировалась из средств Комплексного плана развития страны, но проект по посадке фруктовых деревьев в Гулрыпшском райне оказался неудачным. Участники встречи поинтересовались у Айба судьбой программы.

"Не сыпьте соль на рану, она еще не зажила. По нашей программе было потрачено около 500 миллионов рублей и к 2017 году по ценам 2011 года мы должны были подойти к валовому производству в размере около 800 миллионов рублей. Если бы работа шла без остановок, то сегодня у нас была бы и переработка продукции тоже, а сады еще увеличились бы. Сейчас их осталось, может, 30-40%", - рассказал Айба.

Экономия на сельском хозяйстве

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа отметил, что в республике необходимо сократить перечень импортной продукции в связи с ненадобностью. В пример он привел бутилированную воду, так как в Абхазии достаточное количество минеральной, пресной воды и необходимости в импорте этого вида товара нет.

Если бы в республике было развито сельское хозяйство, то количество нуждающихся людей в стране было бы намного меньше, считает президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава. Она вспомнила послевоенный период, когда республика была в экономической блокаде, но граждане сумели преодолеть голод благодаря сельскому хозяйству.

"Не стоит забывать, что развитое сельское хозяйство – это продовольственная безопасность любого государства. Опыт преуспевающих стран показывает, что серьезные макроэкономические преобразования в экономике начинаются именно с сельского хозяйства. К сожалению, в последние годы так сложилась, что эта отрасль стала неприоритетной, но при этом в республике сегодня действует ряд неплохих сельхозпредприятий, с каждым годом появляются личные подсобные хозяйства, чья продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем", - сказала Мерцхулава.

Экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа согласилась с мнением о том, что в наши дни сельское хозяйство не признано приоритетной отраслью. Главными проблемами сельского хозяйства, которые нанесли реальный ущерб в этой отрасли, ученый считает мизерное финансирование государством и неэффективную систему управления, а не пандемию или же вредителей.

Она напомнила, что из бюджета страны на финансирование сельского хозяйства в 2020 году выделено всего 10 миллионов рублей. Таких небольших сумм не было с 2007 года. Шат-ипа обратила внимание участников встречи, что тринадцать лет назад среднегодовой курс доллара был 25 рублей. За последние десять лет, по ее подсчетам, финансирование сельского хозяйства сократилось в два с половиной раза в долларовом эквиваленте.

Шат-ипа также задалась вопросом, почему депутаты Парламента, которые принимают государственный бюджет, не блокируют подобные "ущербные статьи финансирования".

"Раньше мы думали, что депутаты поздно получают громоздкий проект бюджета и они не успевают внимательно его изучить, но в этом году этой причины не было. Дело в том, что к нам обратилась часть депутатов с просьбой провести детальный анализ бюджета до его принятия. Мы впервые сделали детальный анализ этого проекта, разместили отчет на сайте и обсудили", - сказала Шат-ипа.

В том анализе, добавила ученый, была указана необходимость пересмотра сумм финансирования сельского хозяйства в сторону увеличения. Эксперты посоветовали сократить расходы на содержание исполнительной власти в размере 5%, что позволило бы влить в отрасль в десять раз больше денег, чем было запланировано – до 150 миллионов рублей. Этого не произошло, констатировала сотрудница ЦСЭИ.

Депутат Народного собрания Астамур Тарба, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии объяснил это тем, что в стране не существует закона "О сельском хозяйстве" и уже на протяжении трех лет ему вместе коллегами приходится утверждать необоснованный по расходам в части сельского хозяйства бюджет.

"Мы себя считаем аграрной страной, а у нас в государстве отсутствует закон "О сельском хозяйстве". Финансирование и другие действия в этой отрасли должны регулироваться законом. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что при смене власти, руководства любые виды работ меняют направление. Чтоб этого ни было, в стенах Парламента обсуждается проект этого закона, который должны официально нам представить", - рассказал Тарба.

Парламентарий уверен, пока в стране не будет утверждена государственная программа развития сельского хозяйства на ближайшие 3-5 лет, никакое финансирование не поможет этой области.

Гарантии сбыта и злые пчеловоды

Член Общественной палаты Даниил Убирия в качестве поддержки сельхозпроизводителей предложил властям разработать механизм, по которому государство стало бы абсолютным покупателем местной продукции и дало бы им гарантии сбыта. Участники встречи в этом его поддержали.

Агроном Рауль Бганба уверен в том, что в каждом селе должны быть свои агрономы, которые могли бы давать советы крестьянам и помогать им в вопросах урожайности, а также подсказывать какие химикаты можно использовать, а какие не стоит. Он подчеркнул, что сегодня многие сельчане приобретают препараты, не вдаваясь в подробности об их составе, что угрожает здоровью людей и наносит урон природе.

По словам руководителя службы защиты растений при Минсельхозе Абхазии Владимира Герия, республика постоянно сталкивается с угрозой проникновения из соседних стран новых инвазивных вредителей, с чем почти невозможно бороться, но в стране систематически проводится работа по уничтожению этих вредителей.

"Химическая промышленность развивается очень активно и веществ этих масса. Нужно подбирать оптимальные меры защиты. Нет ни одного химического соединения, которое решило бы проблему, к примеру, с американской бабочкой или мраморным клопом и не оставляла бы последствий для природы. Они все вредоносны, для организма человека в частности", - сказал Герия и добавил, как показывает практика прошлых лет, все же возможно бороться с насекомыми локально и сохранить урожай.

Пчеловод из села Арасадзыхь Очамчырского района Демур Гогия не стал скрывать своего разочарования по поводу того, в каком положении пребывает сельское хозяйство страны, в том числе производство меда. На собственном опыте он убедился, что в первую очередь крестьянам надо помогать со сбытом товара. Гогия также выразил непонимание, зачем нужно было за 40 миллионов рублей строить завод по переработке меда, если предприятие не работает.

"Неужели государство, потратившее 40 миллионов рублей, не заинтересовано заработать деньги? Или это чужие деньги? В каждом доме по 10-20 тонн лежит, и люди не знают, куда его деть. Фасоль мы едим краснодарскую, сено коровам мы даем тоже из Краснодара. Наш товар государство не покупает, все привозят из-за границы", - эмоционально выразил свою позицию Гогия и посоветовал профильным органам решать проблему на местах, а не сидя в кабинетах.

Он также поделился настроем пчеловодов из Очамчыры, которые, по его словам, собирались прийти на встречу в Общественную палату и высказаться по поводу проблем в работе, но Гогия попросил их с этим повременить.

"Они очень злые, как пчелы и даже хуже", - сказал Гогия.

В продолжение темы меда, президент ТПП республики Тамила Мерцхулава сказала, что в подобных вопросах во многом мешает частичная признанность Абхазии, но, невзирая на этот факт, организации удается успешно решать некоторые вопросы по взаимодействию с иностранными компаниями.

"На выставке в Сирии, которая признала нашу независимость, мы нашли потенциальных партнеров, которые уже сегодня заключили договор с данным предприятием (завод по очистке и фасовке меда в селе Кындыг - ред.) по поставкам меда из Абхазии. Не хочу называть эту арабскую страну, но сейчас стоит вопрос по формированию этого груза", - поделилась приятной новостью Мерцхулава.

Невыгодная отрасль

Член ОП, предприниматель Абессалом Кварчия имеет личное подсобное хозяйство и с проблемами в области сельского хозяйства он знаком не понаслышке. Натуральное сельское хозяйство он назвал наиболее неэффективной и невыгодной деятельностью на сегодня.

"Чтобы эффективно заниматься сельским хозяйством, житель села должен целый день находиться на месте и владеть минимум 18 профессиями – быть агротехником, специалистом по защите растений, пчеловодом, животноводом и многое другое. Если им не оказывать консультативную помощь, они не смогут развиваться. Поэтом многие падают духом и перестают заниматься этой отраслью", - рассказал Кварчия.

Член Общественной палаты Руслан Хашиг в контексте дефицита собственной продукции и сложных механизмов экспорта задался вопросом, зачем ее рекламировать за рубежом, если этой продукции нет в стране в достаточном количестве. Он отметил, что не видит логики во взаимодействии государственных, общественных структур в этом направлении.

"Да, продукт надо продвигать, но после наших золотых медалей на выставках, продукция не пришла на рынок, который требует больших объемов. В селе Араду стоит предприятие (цех по производству джемов - ред.). Сколько производителей готовы туда принести свою продукцию? Их нет. Завод стоит, контракты подписаны, а поставок нет, потому что нет первичного продукта", - сказал Хашиг.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поблагодарил участников расширенной встречи в Общественной палате за их точку зрения и не стал исключать, что некоторые из этих идей могут быть применены властями в решении проблем сельского хозяйства.

Он также рассказал, что в период пандемии крестьяне Абхазии обработали 7563 гектара земли, что в два раза больше показателей 2018 года.

"Это не заслуга государства, думаю, что у крестьян в этот период появилось больше свободного времени и сделали то, до чего раньше руки не доходили. При этом я не говорю, что это показатель развития сельского хозяйства", - отметил Джопуа.

Согласно одной из статей разрабатываемого проекта закона "О сельском хозяйстве", после его принятия предполагается выделение на эту отрасль не меньше 5% от общего объема собственных доходов государства. По информации от Джопуа, в сумме это около 250 миллионов рублей, которые могут быть выделены на различные программы, проекты и направления в области сельского хозяйства.

Дотации в сфере сельского хозяйства должны быть обоснованными, иначе продвижения не будет, уверен первый вице-премьер. Что касается завода по очистке и фасовке меда в Кындыге, Джопуа пообещал, что он будет запущен.