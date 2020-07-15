Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 21 июля

Президент Абхазии подписал распоряжение на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.

СУХУм, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 21 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что абхазская сторона подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской границы.

На имя главы российского правительства Михаила Мишустина также направлено письмо, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе.

Глава государства в ходе своей пресс-конференции 3 июля подчеркнул, что в республике складывается благополучная эпидемиологическая обстановка, и Абхазия в любое время готова открыть границу. Однако действовать, по его мнению, необходимо синхронно.

В России с 15 июля также отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.