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Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.

Движение "Послы доброй воли Абхазии" обновило свой состав

© Sputnik / Александр Натрускин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030538642/Dvizhenie-Posly-dobroy-voli-Abkhazii-obnovilo-svoy-sostav--.html

Первый состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" был учрежден в 2017 году. Среди членов движения были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Новый состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" будет представлен в пятницу 17 июля, сообщил в интервью радио Sputnik посол доброй воли Эдгар Гвазава.

По его словам, среди членов нового состава движения будут государственные, общественные деятели, спортсмены и артисты из Абхазии и России, имена которых будут анонсированы в ближайшее время. Директором фонда "Послы доброй воли Абхазии" при новом составе станет Эдгар Гвазава.

"Новый состав будет нести свою благотворительную миссию до 2023 года. Планируются проекты по развитию абхазского языка, культуры, спорта и поддержке молодых творческих дарований. Главная задача нашей деятельности – создание позитивного имиджа Абхазии, в том числе за рубежом. Думаю, новый состав сможет справиться с этой задачей", - отметил он.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве абхазской диаспорой в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. В число послов доброй воли Абхазии входят кинорежиссер Эмир Кустурица, "Мисс мира" Ксения Сухинова, борец, чемпион мира и Европы Денис Царгуш, актеры Егор Бероев и Ксения Алферова, общественные и политические деятели Абхазии и России.



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