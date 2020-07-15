Даур Кове назначен министром иностранных дел Абхазии

Даур Кове занимал пост министра иностранных дел Республики Абхазия с октября 2016 года.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении на пост главы МИД республики Даура Кове, сообщается на сайте главы государства.

В 2000 году Даур Кове окончил Башкирский государственный университет по специальности "юриспруденция", специализация – "правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности".

С 1995 по 2000 годы – референт, советник Представительства Абхазии в Башкортостане. В течение следующих девяти лет - полномочный представитель республики в Башкортостане.

С 2005 по 2006 годы возглавлял международный отдел Министерства иностранных дел Абхазии.

С 2006 по 2010 годы был заместителем министра иностранных дел республики.

С 2010 по 2011 годы – начальник аппарата Кабинета Министров.

С июня по ноябрь 2012 года – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

С 2012 по 2014 годы – заместитель директора Абхазского филиала Российского некоммерческого фонда "Институт Евразийских исследований".

С ноября 2014 года - начальник Управления протокола президента Абхазии.

В 2016 году Кове был назначен министром иностранных дел и занимал этот пост по сей день.