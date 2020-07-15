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Назначен глава Управления капитального строительства Абхазии

© Foto / Анатолий Бигвава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030538941/Naznachen-glava-Upravleniya-kapitalnogo-stroitelstva-.html

Тимур Агрба с ноября 2019 года занимал должность начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Тимура Агрба начальником Управления капитального строительства республики, сообщается на сайте главы государства.

Тимур Агрба с 2012 по 2014 год работал на разных должностях в строительной фирме ООО "Стройкомпания".

С 2014 по 2015 год – заместитель начальника Управления "Горстрой" администрации Сухума.

С 2015 по 2019 годы – начальник Управления "Горстрой" столичной администрации.

Управление капитального строительства Республики Абхазия занимается исполнением функций заказчика по строительству, расширению, восстановлению и реконструкции, ремонту объектов на территории Республики Абхазия, осуществляет контроль за качеством строительства и соблюдением нормативных сроков строительства.



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