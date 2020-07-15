Назначен руководитель Миграционной службы Абхазии

СУХУм, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении начальником Государственной миграционной службы республики Рамина Габлая, сообщается на сайте главы государства.

Рамин Габлая родился 25 июля 1968 года в Очамчыре. В 1995 году окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.

С 1989 года служил в правоохранительных органах, в частности в Министерстве внутренних дел Абхазии.

С 2005 года был начальником Гулрыпшского РОВД. С мая 2006 года был в должности начальника УВД Сухума.

С 30 июля 2009 года первый заместитель министра ВД Республики Абхазия.

С сентября 2010 года был первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.

Государственная миграционная служба Республики Абхазия занимается осуществлением государственной политики Республики Абхазия в сфере миграции, проводит контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил проживания, временного пребывания и осуществления трудовой деятельности в республике.

Служба проводит выдачу разрешений на привлечение работодателями иностранных работников в Республику Абхазия и использование их труда, регистрацию иностранных граждан, предупреждает и пресекает незаконные миграции.