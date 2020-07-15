Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля

В четверг, 16 июля, днем на территории Абхазии синоптики прогнозируют переменную облачность, до +31°С.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В четверг 16 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.