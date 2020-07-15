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В Абхазии за сутки не зафиксировано случаев заражения COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (599)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030540566/V-Abkhazii-za-sutki-ne-zafiksirovano-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-.html

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 21 протестированного, сообщает опрештаб по защите населения от COVID-19.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел  21 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 573 тысяч из них — летальные.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (599)


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