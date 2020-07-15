В Абхазии за сутки не зафиксировано случаев заражения COVID-19

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 21 протестированного, сообщает опрештаб по защите населения от COVID-19.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 21 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 573 тысяч из них — летальные.