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Более 400 человек вернулись в Абхазию из Грузии с 13 июля

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030541198/Bolee-400-chelovek-vernulis-v-Abkhaziyu-iz-Gruzii-s-13-iyulya.html

Гуманитарный коридор на КПП "Ингур" был открыт с 13 по 15 июля с 9:00 до 19:00 часов будет открыт с 16 по 17 июля с 9:00 до 15:00 часов.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Ингур" к 12:00 15 июля пересекли 442 человека, об этом сообщил Sputnik начальник пограничного отряда Службы госбезопасности Рустам Латипов.

По его словам, во время пересечения жителями гуманитарного коридора никаких нарушений не наблюдалось.

“Ситуация идет в обычном режиме. Те люди, которые по разным причинам находились на территории Грузии и желали вернуться на территорию Абхазии, им была предоставлена такая возможность. Пока что все спокойно. Еще впереди два дня”, - отметил он.

По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, на КПП "Ингур" для контроля состояния переходящих границу во время работы гуманитарного коридора дежурят сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и районных санитарно-эпидемиологических служб.

Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
  • справка (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

О том, что Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии с 13 июля 2020 года сообщила Служба государственной безопасности 10 июля.

За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали с 26  по 31 мая - 532 человека, с 22 по 24 июня – 1111 человек.



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