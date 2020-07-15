Президент Абхазии отменил распоряжение бывшего и.о. главы Галского района

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом отменил распоряжение исполняющего обязанности главы администрации Галского района №256 от 18 ноября 2019 года.

В ноябре 2019 года пост и.о. главы Галского района занимал Темур Надарая.

Как отмечается, распоряжение противоречило указу главы государства "О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия" № 108 от 04 мая 2019 года.

Согласно распоряжению Надарая, все проекты, реализуемые с 1 января текущего года международными и неправительственными организациями на территории Галского района, после согласования с администрацией района и одобрения Правительства Абхазии, за исключением проектов в области здравоохранения, должны были быть реализованы только после уплаты 5% от суммы проекта в Детский Реабилитационный Центр Гала.