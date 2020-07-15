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Президент Абхазии отменил распоряжение бывшего и.о. главы Галского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030541504/Prezident-Abkhazii-otmenil-rasporyazhenie-byvshego-io-glavy-Galskogo-rayona.html

Распоряжение экс-главы Галского района Темура Надарая противоречило предписаниям указа президента "О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия".

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом отменил распоряжение исполняющего обязанности главы администрации Галского района №256 от 18 ноября 2019 года. 

В ноябре 2019 года пост и.о. главы Галского района занимал Темур Надарая. 

Как отмечается, распоряжение противоречило указу главы государства "О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия" № 108 от 04 мая 2019 года.

Согласно распоряжению Надарая, все проекты, реализуемые с 1 января текущего года международными и неправительственными организациями на территории Галского района, после согласования с администрацией района и одобрения Правительства Абхазии, за исключением проектов в области здравоохранения, должны были быть реализованы только после уплаты 5% от суммы проекта в Детский Реабилитационный Центр Гала. 



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