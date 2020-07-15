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Халатность и смертельные раны: суд начал рассмотрение дела Анзора Тарба

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В Абхазии
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Дело Анзора Тарба (10)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030541643/Khalatnost-i-smertelnye-rany-figurantam-po-delu-Anzora-Tarba-predyavleny-obvineniya.html

Гражданин Абхазии Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей сотрудниками МВД Абхазии Бадри Джикирба, Асланом Чедия, Адгуром Аутлевым и Виталием Куловым, которые обвиняются в причастности к смерти заключенного Анзора Тарба, состоялось в Сухумском городском суде в среду 15 июля.

В начале заседания сторона обвинения в лице прокурора Даура Амичба потребовала исключить из участия в судебном заседании адвоката обвиняемого Виталия Кулова Марину Тания, так как она одновременно является адвокатом Нугзара Пагава, который обвиняется в причастии к похищению Омара Мерцхулава и в рассматриваемом деле проходит в качестве потерпевшего. Сторона обвинения сочла обстоятельства противоречием интересов, с чем адвокат Тания не согласилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Судья Инар Кварчия после полуторачасового перерыва объявил об отклонении ходатайства стороны обвинения, отметив, что заявление об отводе должно было быть представлено до судебного разбирательства.

Далее стороны перешли к предъявлению обвинений.

Начальник отдела Управления уголовного розыска МВД Абхазии Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный Управления угрозыска Виталий Кулов были обвинены по статье 288 части 3 Уголовного кодекса Абхазии – "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий", а также по статье 104 части 4 – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью  и мучениями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение в лице Даура Амичба утверждало, что Аутлев и Кулов совместно с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, пытались принудить заключенного Анзора Тарба признаться в соучастии в похищении Омара Мерцхулава. Для этой цели, по версии обвинения, сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба.

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Сухумском городском суде проходит рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей в отношении сотрудников МВД Абхазии

Адвокаты Адгура Аутлева и Виталия Кулова не согласились с предъявленными обвинениями, отметив, что у следствия нет конкретных и даже косвенных доказательств о причастности их подзащитных к насильственным действиям над заключенным Тарба. Обвинение, по их словам, строится лишь на факте нахождения Аутлева и Кулова в здании МВД в момент нанесения повреждений заключенному.

"По всей видимости, защита считает, что у органов предварительного расследования не было необходимости устанавливать лица, которые в это время также находились на территории МВД и имели непосредственное отношение к нанесению побоев гражданину Тарба",  - заявила адвокат Адгура Аутлева Виктория Джинджолия.

Аутлев и Кулов свою вину не признали.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
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Начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместителю Аслану Чедия было предъявлено обвинение по статье 295 часть 1 - "халатность по признакам ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан", и по части 3 – "по аналогичным признакам, а также повлекшим по неосторожности смерть человека".

По версии обвинения, 10 июля Бадри Джикирба поручил подчиненному Чедия доставить Анзора Тарба в Управление уголовного розыска МВД, чтобы лично его опросить по делу о причастности к похищению Омара Мерцхулава. Согласно полученному поручению, заключенный был доставлен в УУР МВД, однако Джикирба и Чедия не позаботились об обеспечении охраны и безопасности заключенного, что и привело к нанесению ему побоев и последующей смерти.

"Далее Джикирба, осознавая, что последствия наступили ввиду ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей,  рассчитывая скрыть от правоохранительных органов допущенную халатность, ввел в заблуждение прибывшего следователя-криминалиста прокуратуры, сообщив, что гражданин Тарба скончался в результате падения с лестницы, при попытке побега", - говорится в обвинении.

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Сухумском городском суде проходит рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей в отношении сотрудников МВД Абхазии

Та же халатность по отношению к своим должностным обязанностям и невнимательность к охране заключенного, по мнению прокурора Даура Амичба, привела к избиению неустановленными лицами заключенного Папава, который также обвиняется в похищении Омара Мерцхулава.

"Осознав свою вину, Джикирба обеспечил заключенного необходимыми препаратами и совместно с Чедия доставил его в Республиканскую больницу для осмотра. Папава был представлен в больнице под вымышленной фамилией Чакветадзе", - добавил прокурор.

Адвокаты Чедия и Джикирба заявили, что в материалах дела нет доказательств для обвинения их подзащитных, а предварительное расследование по делу проведено необъективно и предвзято. Обвиняемые в своей вине не признались.

Гражданин Абхазии Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

В июле 2019 года министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба назначил служебную проверку по факту гибели. Вскоре начальник уголовного розыска Бадри Джикирба,  его заместитель Аслан Чедия, начальник отдела и старший уполномоченный УУР МВД Минас Одабашьян и Леван Топурия , которые подозревались в причастности к смерти заключенного, были отстранены от исполнения служебных обязанностей и помещены под стражу, а материалы по делу были отправлены в прокуратуру Сухума.  По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье 288, части 3 – превышение должностных полномочий с применением насилия.

18 июля у здания Генеральной прокуратуры Абхазии собрались сотрудники МВД  и  родственники в поддержку задержанных. В тот же день Сухумский городской суд избрал меру пресечения для сотрудников МВД в виде домашнего ареста.

Молоток в руках судьи
© Fotolia / Gino Santa Maria
Домашний арест продлили еще трем фигурантам по делу Анзора Тарба

19 июля Генпрокуратура также объявила в розыск начальника отдела Управления уголовного розыска МВД Абхазии Адруга Аутлева и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД Виталия Кулова, которые обвинялись в причастности к убийству Тарба. Аутлев и Кулов добровольно явились в органы 5 августа и были заключены под стражу.

В марте Сухумский городской суд продлил домашний арест в отношении Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Левана Топурия и Минаса Одабашьяна до 13 мая 2020 года.

Свое отношение к ходу рассмотрения дела в социальных сетях высказывали родственники Анзора Тарба, которые были несогласны с выбранной для виновных мерой наказания в виде домашнего ареста. Родная сестра погибшего Аида Тарба на своей странице в Facebook призвала всех родственников, знакомых и неравнодушных к "произволу правоохранительных и судебных органов" встать на ее сторону.

"По сей день мне и моей семье не дают никаких объяснений, почему моего брата "казнили" без суда и следствия в рабочем кабинете МВД РА, в том самом учреждении, которое должно служить и охранять интересы каждого гражданина республики...Или этот орган у нас уже стал карательным?! И служат там палачи?! До сих пор мне непонятно, почему моего брата (не педофила, не предателя Апсны, не казнокрада), подвергли пыткам и издевательствам без суда и следствия!!!", - написала родная сестра погибшего Аида Тарба на своей странице в Facebook.

В июне 2020 года Генпрокуратура Абхазии завершила предварительное расследование, утвердила обвинительное заключение и передала в Сухумский городской суд дело о халатности и превышении должностных полномочий.

Следующее заседание Сухумского городского суда, на котором будут допрошены потерпевшие и свидетели, состоится в пятницу 17 июля.

Темы:
Дело Анзора Тарба (10)


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