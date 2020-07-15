Халатность и смертельные раны: суд начал рассмотрение дела Анзора Тарба

Гражданин Абхазии Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей сотрудниками МВД Абхазии Бадри Джикирба, Асланом Чедия, Адгуром Аутлевым и Виталием Куловым, которые обвиняются в причастности к смерти заключенного Анзора Тарба, состоялось в Сухумском городском суде в среду 15 июля.

В начале заседания сторона обвинения в лице прокурора Даура Амичба потребовала исключить из участия в судебном заседании адвоката обвиняемого Виталия Кулова Марину Тания, так как она одновременно является адвокатом Нугзара Пагава, который обвиняется в причастии к похищению Омара Мерцхулава и в рассматриваемом деле проходит в качестве потерпевшего. Сторона обвинения сочла обстоятельства противоречием интересов, с чем адвокат Тания не согласилась.

Судья Инар Кварчия после полуторачасового перерыва объявил об отклонении ходатайства стороны обвинения, отметив, что заявление об отводе должно было быть представлено до судебного разбирательства.

Далее стороны перешли к предъявлению обвинений.

Начальник отдела Управления уголовного розыска МВД Абхазии Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный Управления угрозыска Виталий Кулов были обвинены по статье 288 части 3 Уголовного кодекса Абхазии – "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий", а также по статье 104 части 4 – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и мучениями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение в лице Даура Амичба утверждало, что Аутлев и Кулов совместно с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, пытались принудить заключенного Анзора Тарба признаться в соучастии в похищении Омара Мерцхулава. Для этой цели, по версии обвинения, сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба.

© Sputnik / Асмат Цвижба В Сухумском городском суде проходит рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей в отношении сотрудников МВД Абхазии

Адвокаты Адгура Аутлева и Виталия Кулова не согласились с предъявленными обвинениями, отметив, что у следствия нет конкретных и даже косвенных доказательств о причастности их подзащитных к насильственным действиям над заключенным Тарба. Обвинение, по их словам, строится лишь на факте нахождения Аутлева и Кулова в здании МВД в момент нанесения повреждений заключенному.

"По всей видимости, защита считает, что у органов предварительного расследования не было необходимости устанавливать лица, которые в это время также находились на территории МВД и имели непосредственное отношение к нанесению побоев гражданину Тарба", - заявила адвокат Адгура Аутлева Виктория Джинджолия.

Аутлев и Кулов свою вину не признали.

Начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместителю Аслану Чедия было предъявлено обвинение по статье 295 часть 1 - "халатность по признакам ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан", и по части 3 – "по аналогичным признакам, а также повлекшим по неосторожности смерть человека".

По версии обвинения, 10 июля Бадри Джикирба поручил подчиненному Чедия доставить Анзора Тарба в Управление уголовного розыска МВД, чтобы лично его опросить по делу о причастности к похищению Омара Мерцхулава. Согласно полученному поручению, заключенный был доставлен в УУР МВД, однако Джикирба и Чедия не позаботились об обеспечении охраны и безопасности заключенного, что и привело к нанесению ему побоев и последующей смерти.

"Далее Джикирба, осознавая, что последствия наступили ввиду ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей, рассчитывая скрыть от правоохранительных органов допущенную халатность, ввел в заблуждение прибывшего следователя-криминалиста прокуратуры, сообщив, что гражданин Тарба скончался в результате падения с лестницы, при попытке побега", - говорится в обвинении.

© Sputnik / Асмат Цвижба В Сухумском городском суде проходит рассмотрение дела о халатности и превышении должностных обязанностей в отношении сотрудников МВД Абхазии

Та же халатность по отношению к своим должностным обязанностям и невнимательность к охране заключенного, по мнению прокурора Даура Амичба, привела к избиению неустановленными лицами заключенного Папава, который также обвиняется в похищении Омара Мерцхулава.

"Осознав свою вину, Джикирба обеспечил заключенного необходимыми препаратами и совместно с Чедия доставил его в Республиканскую больницу для осмотра. Папава был представлен в больнице под вымышленной фамилией Чакветадзе", - добавил прокурор.

Адвокаты Чедия и Джикирба заявили, что в материалах дела нет доказательств для обвинения их подзащитных, а предварительное расследование по делу проведено необъективно и предвзято. Обвиняемые в своей вине не признались.

Гражданин Абхазии Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

В июле 2019 года министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба назначил служебную проверку по факту гибели. Вскоре начальник уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместитель Аслан Чедия, начальник отдела и старший уполномоченный УУР МВД Минас Одабашьян и Леван Топурия , которые подозревались в причастности к смерти заключенного, были отстранены от исполнения служебных обязанностей и помещены под стражу, а материалы по делу были отправлены в прокуратуру Сухума. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье 288, части 3 – превышение должностных полномочий с применением насилия.

18 июля у здания Генеральной прокуратуры Абхазии собрались сотрудники МВД и родственники в поддержку задержанных. В тот же день Сухумский городской суд избрал меру пресечения для сотрудников МВД в виде домашнего ареста.

19 июля Генпрокуратура также объявила в розыск начальника отдела Управления уголовного розыска МВД Абхазии Адруга Аутлева и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД Виталия Кулова, которые обвинялись в причастности к убийству Тарба. Аутлев и Кулов добровольно явились в органы 5 августа и были заключены под стражу.

В марте Сухумский городской суд продлил домашний арест в отношении Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Левана Топурия и Минаса Одабашьяна до 13 мая 2020 года.

Свое отношение к ходу рассмотрения дела в социальных сетях высказывали родственники Анзора Тарба, которые были несогласны с выбранной для виновных мерой наказания в виде домашнего ареста. Родная сестра погибшего Аида Тарба на своей странице в Facebook призвала всех родственников, знакомых и неравнодушных к "произволу правоохранительных и судебных органов" встать на ее сторону.

"По сей день мне и моей семье не дают никаких объяснений, почему моего брата "казнили" без суда и следствия в рабочем кабинете МВД РА, в том самом учреждении, которое должно служить и охранять интересы каждого гражданина республики...Или этот орган у нас уже стал карательным?! И служат там палачи?! До сих пор мне непонятно, почему моего брата (не педофила, не предателя Апсны, не казнокрада), подвергли пыткам и издевательствам без суда и следствия!!!", - написала родная сестра погибшего Аида Тарба на своей странице в Facebook.

В июне 2020 года Генпрокуратура Абхазии завершила предварительное расследование, утвердила обвинительное заключение и передала в Сухумский городской суд дело о халатности и превышении должностных полномочий.

Следующее заседание Сухумского городского суда, на котором будут допрошены потерпевшие и свидетели, состоится в пятницу 17 июля.