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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (437)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200716/1030545008/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-17-iyulya.html

В пятницу, 17 июля, днем на территории Абхазии синоптики прогнозируют переменную облачность, до +30°С.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В пятницу 17 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (437)


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