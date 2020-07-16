Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля

В пятницу, 17 июля, днем на территории Абхазии синоптики прогнозируют переменную облачность, до +30°С.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В пятницу 17 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.