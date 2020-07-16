В Абхазии за сутки тестирование на COVID-19 прошли 140 человек

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 38 человек.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не зафиксирован ни у одного из 140 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестировано 2442 пациента по ПЦР - диагностике и 231 на определение антител.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.