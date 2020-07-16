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Назначен директор "Апсныпресс"

© Foto / Марина Шанава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200716/1030548023/Naznachen-direktor-Apsnypress.html

Ранее пост руководителя "Апсныпресс" занимала журналист Рената Чагава. На этой должности она работала с 2014 года.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина о назначении директора Республиканского государственного учреждения "Апсныпресс". Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Манана Гургулия ранее возглавляла "Апсныпресс", с 2003 по 2014 год. С 2016 года она занимала пост гендиректора информагентства "Абхазия-Информ".

Манана Гургулия родилась 6 февраля 1957 года в Очамчыре. В 1979 году окончила философский факультет Ростовского государственного университета.

С 1979 по 2002 годы - преподаватель, а затем страший преподаватель на кафедре философии Абхазского госуниверситета.

С мая 1993 по март 1995 годы работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

С 1995 по 2003 годы занимала должность заместителя директора Государственного информагентства "Апсныпресс". С июня 2003 по октябрь 2014 года возглавляла агентство. В 2014 году учредила информационное агентство "Абхазия-Информ".

С 1994 по 2002 годы - сопредседатель общественной организации "Фонд "Гражданская инициатива и человек будущего". С 2003 по 2012 возглавляла общественную организацию журналистов "Сухумский Медиа-клуб".

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" было создано в 1995 году.

 



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