Творить добро: новый состав "Послов доброй воли Абхазии" рассказал о планах

Движение "Послы доброй воли Абхазии" объявило новый состав на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 17 июля.

В новый состав движения "Послов доброй воли Абхазии" вошло 20 человек, 10 с абхазской и столько же с российской стороны.

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Планы на будущее

Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба отметила, что предыдущий состав "Послов доброй воли Абхазии" проделал немалую работу, было проведено множество благотворительных акций.

"Мы хотим выразить благодарность отдельно послам предыдущего состава. По уставу, послы доброй воли обязаны ежемесячно проводить благотворительные акции, и на сегодняшний день у нас уже запланирован ряд благотворительных акций, к примеру, совместно с администрацией города Сухум 25 июля мы будем проводить субботник, также пройдут благотворительный матч и забег", - поделилась планами Хашба.

Она рассказала, что все вырученные средства будут направлены на помощь больным детям.

"Сейчас одним из самых важных мероприятий мы считаем популяризацию абхазского языка и культуры. Как известно, уже создан электронный русско-абхазский словарь, абхазская клавиатура, и сейчас мы разрабатываем электронное пособие по Апсуара, непосредственно Анатолий Янкович (Лагулаа – поэт, главный редактор журнала "Алашара" – прим.) работает над пособием", - отметила Хашба.

Сохранить традиции

По словам поэта, главного редактора журнала "Алашара" и одного из новых послов Анатолия Лагулаа, одна из главных задач, которая стоит перед организацией, – привлекать молодое поколение к национальной культуре страны.

"Необходимо, чтобы каждый житель соблюдал абхазские традиции и культуру, которые бы отличали его где бы он ни находился. Мы работаем над пособием по Апсуара, чтобы осуществить этот замысел. Конечно же, мы хотим, чтобы люди знали, как себя вести на свадьбах, похоронах или где-то еще", - подчеркнул Лагулаа.

В продолжение темы Милана Хашба заметила, что основная задача "Послов доброй воли Абхазии" – продвижение имиджа Абхазии за рубежом, а также гуманитарная поддержка жителей республики, в том числе талантливой и перспективной молодежи.

Посол доброй воли Абхазии, актер Кесоу Хагба подчеркнул, что уже около 30 лет занимается гуманитарными акциями.

"Во время войны я этим занимался, привез 25 вагонов необходимого груза с Украины. Я один из участников, который вывозил Абхазский драмтеатр в Европу, в Москву, Белоруссию, Украину и так далее", - рассказал он.

В новый состав вошло 20 человек, 10 с абхазской и столько же с российской стороны. С абхазской стороны в число послов вошли: глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел Даур Кове, актер, заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба, певица Милена Барциц, поэт, главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба, сотрудник Администрации президента Артур Чакрян.

Российскую сторону "Послов доброй воли Абхазии" представляют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель молодежного парламента Госдумы Мария Воропаева, обладательница титула "Мисс Вселенная", телеведущая Оксана Федорова, меценат Константин Голощапов.

Эдгар Гвазава назначен директором фонда "Послы доброй воли Абхазии".

Во время пресс-конференции показали обращение новых участников движения "Послы доброй воли Абхазии", певец Николай Басков, в частности, сообщил, что уже в этом году проведет благотворительный концерт в помощь многодетных семей Абхазии.

Первый состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" был учрежден в 2017 году. Среди членов движения были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

В прежний состав "Послов доброй воли Абхазии" входили дипломат Кан Тания, певица Валерия Адлейба, актер Егор Бероев, актер и режиссер Тимур Тания, главный редактор журнала "Peopletalk" Лаура Джугелия, участник программы академических исследований Эдгар Гвазава, дизайнер Расида Лакоба, автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, актриса Ксения Алферова, синхронистка, Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, балерина Екатерина Шипулина, врач Илона Ардзинба, глава благотворительной организации "Киараз" Камма Гопия, спортсмен Денис Царгуш, автогонщик Дмитрий Гвазава, мисс России и мисс Мира Ксения Сухинова, кинорежиссер, актер Эмир Кустурица.