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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (438)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030556196/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

В выходные дни, 18 и 19 июля, на территории Черноморского побережья Абхазии будет облачно с прояснениями, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В выходные дни, 18 и 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый, 3-8 метров в секунду, с порывами ветра до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (438)


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