Допрос потерпевших: суд продолжил рассмотрение дела Тарба

Второе открытое судебное заседание по делу о гибели Анзора Тарба было посвящено допросу потерпевшей стороны – дочки погибшего Миланы Тарба и его родной сестры Аиды Тарба.

Асмат Цвижба, Sputnik

Позиция потерпевших

Первой показания дала Милана Тарба. По ее словам, изначально ее отец был задержан в своем доме в Ткуарчале сотрудниками районного УВД, официальная причина задержания – употребление наркотических средств.

Как отметила Милана Тарба, позже семье стало известно, что отца перевезли в Гулрыпшский УВД, где его навестила родственница, сотрудник МВД, которая убедилась, что ему не были нанесены увечья и он находится в здравии.

"Далее наша родственница приехала в Генеральную прокуратуру и следователь, который вел дело по похищению Омара Мерцхулава, четко ей ответил, что Тарба не проходит по делу похищения. Семья немного расслабилась, никто не мог подумать, что отца обманным путем привлекут к делу, а потом убьют. Мы лишь думали о том, как отец, который уже на протяжении семи лет не употреблял ничего, мог к этому вернуться", - рассказала потерпевшая.

О смерти отца Милана узнала в ночь с 10 на 11 июля прошлого года от родственников. Спустя некоторое время родственники убитого прибыли к зданию МВД Абхазии, где, по их информации, находилось тело Анзора Тарба. Однако к этому времени тело погибшего уже передали другим родственникам и отвезли в Ткуарчал, а также объяснили, что мужчина умер от остановки сердца.

Позже дочери умершего стало известно, что тело отца было доставлено домой не в той одежде, в которую он был одет в момент задержания.

"Ему принадлежала только рубашка и нижнее белье, которое, кстати, было очень чистым, несмотря на все побои и кровотечения, которые у него были. Также он был без обуви, хотя на момент задержания он был в темных кедах", - рассказала она. Родная сестра погибшего в ходе допроса утверждала, что погибший был не только переодет, но и тщательно вымыт.

По словам Миланы, никто из сотрудников МВД не настаивал на вскрытии тела погибшего, ссылаясь на особенности абхазских обычаев, семье же в первые дни было не до этого.

"Однако позже мы настояли на этом, так как руководство МВД позволило себе сказать, что мой отец погиб при попытке бегства, упал с лестницы. Но в экспертизе четко прописано, что смерть наступила не в результате падения. А с сердцем у моего отца не было никаких проблем", - отметила она.

При допросе потерпевшей адвокат одного из подсудимых, Адгура Аутлева, Инга Габилая обратила внимание на факт, что согласно материалам дела, Милана Тарба обвиняет в убийстве отца не только подозреваемых, которые проходят по делу, но также экс-министра внутренних дел Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова.

- В связи с чем, вы говорите, что убийство совершили Аршба и Кишмахов, Аутлев, Кулов и остальные? - поинтересовалась Габилая.

- Я не была там, я не видела, кто совершал убийство. Я обвиняю руководство, потому что такого в рамках МВД быть не должно. Кто будет отвечать за смерть моего отца? Естественно, я буду всю жизнь их обвинять, даже если они пальцем к нему не притронулись, - ответила Тарба.

Аудиозапись от фигуранта дела

По словам потерпевших, Адгуром Аутлевым была отправлена 31-секундная аудиозапись в мессенджере Whatsapp на телефон одного из родственников семьи. Сестра погибшего утверждала, что запись ей позже показал депутат Астамур Тарба.

Сама запись на заседании озвучена не была, но, по словам потерпевших, основная мысль заключалась в том, что Аутлев пытался оправдать себя перед родственниками погибшего.

"Думая, что они снимают с себя какую-то ответственность, они сообщили, что присутствовали при допросе отца, поработали и вышли, а он был жив. Они обвиняли Кишмахова, Аршба и говорили, что докажут все это", - рассказала Милана Тарба, которая отметила, что сама запись не прослушивала, о ее содержании узнала от тети.

На вопрос о том, предшествовал ли этой аудиозаписи какой-то разговор или переписка между представителями рода и отправителем, имеются ли еще какие-то записи, потерпевшие ответить не смогли.

Сестра погибшего Аида Тарба заявила, что не подозревает конкретных лиц в убийстве брата, так как не была очевидцем событий. Однако адвокаты защиты напомнили о том, что во время допроса женщина, помимо имен обвиняемых, называла и сотрудников МВД Эбжноу, Какачия и Чкотуа, по которым просила провести проверку. Адвокаты защиты обратили внимание на то, что проверка по указанным лицам проведена не была.

Заседание по делу гибели заключенного Тарба закончилось допросом Аиды Тарба. По его окончанию, прокурор Даур Амичба заявил ходатайство о принудительной явке еще одного потерпевшего по делу Нугзара Папава, который ранее отказался от явки в суд. Судья Инар Кварчия удовлетворил ходатайство обвинения. Папава также проходит подозреваемым по делу о похищении Омара Мерцхулава.

Следующее заседание суда состоится в понедельник 20 июля.