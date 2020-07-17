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Назначен руководитель РУП "Черноморэнерго"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030558010/Naznachen-rukovoditel-RUP-Chernomorenergo.html

С ноября 2014 должность главы республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго" занимал Аслан Басария.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Приказом вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган генеральным директором РУП "Черноморэнерго" назначен Михаил Логуа.

Михаил Логуа родился 27 июля 1970 года в Сухуме. В 1987 году окончил Среднюю школу № 10 в Сухуме. 

В 1995 году окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт по специальности "организация перевозок и управление на транспорте". В 2012 году окончил РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по специальности "политология".

С 1995 по 1997 годы работал в коммерческих структурах Москвы. С 1997 по 2003 годы работал в аппарате Кабинета Министров Абхазии референтом отдела административных и правоохранительных органов, старшим референтом экономического отдела, начальником экономического отдела.

С 2003 по 2004 годы работал начальником финансово-экономического отдела администрации Гулрыпшского района, а с 2004 по 2005 годы - первым заместителем главы администрации Гулрыпшского района. В 2005 году он возглавил администрацию.

С 2011 по 2013 годы занимал пост вице-президента республики. С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах в Москве.
С 2017 года по настоящее время - руководитель Фонда им. С.В. Багапш.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу".

В декабре 1993 года на базе Управления электрических сетей было создано Министерство энергетики Республики Абхазия.

В феврале 1995 года на базе Министерства энергетики создана государственная компания "Абхазэнерго", которую возглавил бывший министр энергетики Хута Джинджолия. Уже в июне того же года госкомпания "Абхазэнерго" была переименована в Государственное акционерное общество закрытого типа "Черноморэнерго".



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