Озган назначила нового руководителя госкомпании "Апсныргылара"

Пост руководителя госкомпании "Апсныргылара" с декабря 2016 года занимал Темур Ткебучава.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Приказом вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган генеральным директором государственной компании "Апсныргылара" назначен Руслан Тванба.

Руслан Тванба родился 17 ноября 1956 года в селе Дурипш. В 1973 году окончил Дурипшскую школу. В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство"

С 1982 по 1985 годы работал в Управлении производственно-технической комплектации треста № 6 заместителем инженера отдела Комплектации.

С 1985 по 1989 годы работал в Комбинате производственных предприятии общестроительного треста №6 МС ГССР.

С 1989 по 1993 годы работал заместителем начальника производства в управлении крупноблочного домостроения №1 треста "Абхазстрой" РНППСО "Грузпромгражданстроя".

С 1999 по 2010 годы занимал должность директор Завода железобетонных изделии №2, который с 2007 года стал Унитарным предприятием "Сухумстрой".

С 2010 по 2015 годы занимал должность генерального директора ГК "Апсныргылара".

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Госкомпания "Апсныргылара" занимается производством подрядных общестроительных, спецмонтажных работ, производством строительных материалов, конструкций и изделий, выполнением проектно-изыскательных работ.