С итальянцем в строю: новобранцы абхазской армии приняли присягу

Весенний призыв в ряды абхазской армии, который был отложен в связи с ограничительными мерами в республике, завершится 31 июля.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. На плацу Министерства обороны новобранцы абхазской армии приняли военную присягу, рассказал Sputnik начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц.

"По приказу министра обороны, весь личный состав распределен по частям и отдельным подразделениям. В течение месяца они проходили усиленную подготовку в стенах учебного центра, личный состав обучился строевым приемам на месте, в движении, с оружием и без оружия", - добавил он.

Кроме того, во время учебных занятий, новобранцы освоили технику стрельбы по движущимся и не движущимся целям, а также научились тактически грамотно действовать в общевойсковом бою, выполнять обязанности военнослужащего перед построением и в строю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги абхазскими новобранцами

"В дальнейшем, новобранцы будут совершенствовать свое мастерство уже в воинских частях и подразделениях министерства обороны", - отметил Барциц.

Присягу в субботу приняли 43 человек, среди новобранцев был итальянец по происхождению Антонио Голанте, предки которого переехали в Абхазию, рассказал начальник учебного центра Минобороны.

"Мой прадед занимался мореплаванием, жил в Керчи и потом переселился в Сухум, разделил семью на две части, его сестра поехала в Италию, а он сам в Сухум, потому что столица Абхазии, по его мнению, очень похожа на Керчь. С этого времени моя семья живет в Абхазии, мой дед и отец всю жизнь провели здесь", - поделился новобранец Антонио.

Абхазский итальянец еще ни разу не бывал на исторической родине, но очень хочет это сделать. Несмотря на то, что Антонио еще не был в Италии, он интересуется ее историей и культурой.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, с 1 апреля на 1 мая 2020 года. Позже президент Абхазии Аслан Бжания распорядился отложить начало призыва на 26 мая. Весенний призыв в абхазскую армию завершится 31 июля.

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