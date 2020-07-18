18:57 18 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.71
  • EUR81.68
Поиск

Аслан Бжания принял участие в стрельбах в Центре спецназа СГБ

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
29430
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200718/1030561097/Aslan-Bzhaniya-prinyal-uchastie-v-strelbakh-v-Tsentre-spetsnaza-SGB.html

Во время поездки в Центр специального назначения Службы госбезопасности главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания во время посещения Центра специального назначения СГБ республики

Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра и принял участие в боевой стрельбе.

В ходе совещания Бжания обозначил главные задачи центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму.

"Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет", - сказал президент.

Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга, а также ознакомился с условиями несения службы бойцов подразделения. Начальник Центра Джон Атумава доложил главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, материально-техническом состоянии базы. 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Кто рисует на небе: картины из облаков
"Битва" за Колумба продолжается: протестующие попытались снести статую в Чикаго
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться