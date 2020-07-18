Аслан Бжания принял участие в стрельбах в Центре спецназа СГБ

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра и принял участие в боевой стрельбе.
В ходе совещания Бжания обозначил главные задачи центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму.
"Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет", - сказал президент.
Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга, а также ознакомился с условиями несения службы бойцов подразделения. Начальник Центра Джон Атумава доложил главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, материально-техническом состоянии базы.