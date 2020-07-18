Слухи о драке милиционеров и ссоре в ГСО: что произошло в силовых структурах Абхазии

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар назначил служебную проверку по инциденту с участием сотрудников УВД Гагры, конфликт в Государственной службе охраны в пресс-службе президента назвали бытовым.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии прокомментировала Sputnik сообщение о конфликте в Управлении внутренних дел по Гагрскому району.

"По инциденту с участием сотрудников Управления внутренних дел Гагры министр внутренних дел Дмитрий Дбар назначил служебную проверку, по результатам которой последует более подробная информация. Ряд сотрудников на время проверки отстранены от исполнения служебных обязанностей", - отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация о конфликтной ситуации между начальником Управления внутренних дел по Гагрскому району Дмитрием Ажиба и его подчиненными, которая якобы переросла в потасовку в результате чего Ажиба нанесли побои. После этого, как писали в соцсетях, неподчинившихся правоохранителей доставили в Сухум, где замминистра внутренних дел Ращ Цвижба попытался применить к ним физическую силу и дело, как писали пользователи в соцсетях, опять якобы закончилось дракой.

Также в социальной сети Facebook речь шла об избиении заместителя начальника Государственной службы охраны Абхазии Руслана Измайлов.

Пресс-секретарь президента Марианна Квициния прокомментировала эту публикацию.

"В социальных сетях появилась информация о том, что якобы был избит сотрудник ГСО Руслан Измайлов, это не соответствует действительности. Была словесная перепалка, бытовая ссора между сотрудниками. К виновным в словесной перепалке применили меры дисциплинарного воздействия", - сказала она.

Заместитель начальника ГСО продолжает исполнять свои служебные обязанности, подытожила Марианна Квициния.