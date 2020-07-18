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На коронавирус в Абхазии за сутки проверили 205 человек

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (605)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200718/1030561961/Na-koronavirus-v-Abkhazii-za-sutki-proverili-205-chelovek-.html

Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 7 миллионов человек выздоровели, 600 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирусную инфекцию проверили 205 человек, сообщает оперштаб по защите населения республики от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 205 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (605)


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