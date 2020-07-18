На коронавирус в Абхазии за сутки проверили 205 человек

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирусную инфекцию проверили 205 человек, сообщает оперштаб по защите населения республики от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 205 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.
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