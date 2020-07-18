На коронавирус в Абхазии за сутки проверили 205 человек

Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 7 миллионов человек выздоровели, 600 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирусную инфекцию проверили 205 человек, сообщает оперштаб по защите населения республики от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 205 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.