Более 1200 человек вернулись в Абхазию из Грузии по гуманитарному коридору

На КПП "Ингур" гуманитарный коридор был открыт с 13 по 17 июля для жителей Абхазии, которые временно находились в Грузии.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 1200 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре, сообщил корреспонденту Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Рустам Латипов.

"За период с 13 по 17 июля через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек. Из них с паспортом гражданина республики Абхазия - 133 человека, с видом на жительство - 813, со справкой "форма № 9" - 148 и несовершеннолетних лиц по свидетельству о рождении - 175. На сегодняшний день гуманитарный коридор уже не работает", - отметил Латипов.

За время пандемии абхазские власти уже два раза организовывали гуманитарные коридоры для жителей республики, временно находящихся в Грузии. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали с 26 по 31 мая - 532 человека, с 22 по 24 июня – 1111 человек.