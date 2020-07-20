Взрывы на море: пиротехники МЧС Абхазии помогли очистить пляж Сухума

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии уничтожили шесть крупногабаритных металлоконструкций на пляже в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС.
Саперы утилизировали найденные ранее водолазами на дне моря объекты, с которыми не справилась спецтехника.
Взрывчатку на обнаруженный водолазами "клад" устанавливал начальник отдела пиротехники МЧС Рамиз Цугба. Для этого ему пришлось погрузиться в воду с аквалангом.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния лично контролировал ход работ. Безопасность по периметру обеспечивали сотрудники МВД.
Работы по очистке пляжа в Сухуме завершены, сотрудники МЧС продолжат работы в других районах.
Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня.
Читайте также:
-
Подводная охота: водолазы МЧС очищают морское дно в Сухуме
-
Осмотреть и очистить: водолазы МЧС Абхазии начали готовить пляжи к турсезону