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Взрывы на море: пиротехники МЧС Абхазии помогли очистить пляж Сухума

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200720/1030572161/Vzryvy-na-more-pirotekhniki-MChS-Abkhazii-pomogli-ochistit-plyazh-Sukhuma.html

Сотрудники отдела пиротехники МЧС Абхазии присоединились к работам по очистке пляжа в Сухуме.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии уничтожили шесть крупногабаритных металлоконструкций на пляже в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС.

Саперы утилизировали найденные ранее водолазами на дне моря объекты, с которыми не справилась спецтехника.

Взрывчатку на обнаруженный водолазами "клад" устанавливал начальник отдела пиротехники МЧС Рамиз Цугба. Для этого ему пришлось погрузиться в воду с аквалангом.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния лично контролировал ход работ. Безопасность по периметру обеспечивали сотрудники МВД.

Работы по очистке пляжа в Сухуме завершены, сотрудники МЧС продолжат работы в других районах.

Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня.

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