Часть Сухума останется без воды во вторник 21 июля

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы на улицах Ардзинба - Инал-ипа, Когониа, Гулиа - Вардания, а также Чочуа.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в нескольких районах Сухума с 00:00 до 19:00 во вторник 21 июля, сообщает МУП "Водоканал".

Воды не будет в следующих районах: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, вокзал, ВИЭМ, центральная часть города, рынок.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.