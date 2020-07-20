17:27 20 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.96
  • EUR82.39
Поиск
LIVE:

Часть Сухума останется без воды во вторник 21 июля

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200720/1030573403/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-21-iyulya.html

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы на улицах Ардзинба - Инал-ипа, Когониа, Гулиа - Вардания, а также Чочуа.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в нескольких районах Сухума с 00:00 до 19:00 во вторник 21 июля, сообщает МУП "Водоканал".

Воды не будет в следующих районах: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, вокзал, ВИЭМ, центральная часть города, рынок.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Место чемпионов: олимпийская спортбаза в Эшере
LIVE: Запуск проекта Москва-80: Ретро-tube
Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться