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Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" отменен из-за пандемии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200720/1030574421/Festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-otmenen-iz-za-pandemii.html

Президент Абхазии Аслан Бжания принял Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава в понедельник 20 июля.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ежегодный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" в этом году не состоится в Абхазии из-за пандемии, сообщила на встрече с президентом Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. 

Герзмава подчеркнула, что с удовольствием приехала на родину и выразила удовлетворение тем, что фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" продолжает жить и развиваться, несмотря на то, что в этом году в республике он не пройдет. 

"В этом году, к сожалению, из-за пандемии я решила не проводить фестиваль, и многие фестивали сейчас отменены", - сказала она.

Аслан Бжания поблагодарил певицу, что она с пониманием отреагировала на проблему, которая коснулась всех.

"Слышали и переживали по поводу того, что вам пришлось пережить (Хибла Герзмава переболела коронавирусом  - прим.). Это очень здорово, что все позади, мы очень рады. Я думаю, что это тоже может быть таким поучительным уроком в том смысле, что эта беда мимо нас прошла", - подчеркнул глава государства.

  • Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Хибла Герзмава
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава

Хибла Герзмава в свою очередь пожелала здоровья президенту республики. 

"Я рада приветствовать вас. Я желаю вам здоровья невероятного, терпения и силы и думаю, что наша Абхазия будет процветать и все у вас получится. Дай Бог, чтоб ваша команда и все люди, которые на пути у вас, помогали, наполняли, были рядом, я очень надеюсь на это. Так что я вам в первую очередь желаю здоровья, здравия и успехов во всем", - отметила она.

Глава государства выразил готовность оказывать всяческую поддержку в проведении фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".



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