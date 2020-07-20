Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" отменен из-за пандемии

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ежегодный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" в этом году не состоится в Абхазии из-за пандемии, сообщила на встрече с президентом Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.

Герзмава подчеркнула, что с удовольствием приехала на родину и выразила удовлетворение тем, что фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" продолжает жить и развиваться, несмотря на то, что в этом году в республике он не пройдет.

"В этом году, к сожалению, из-за пандемии я решила не проводить фестиваль, и многие фестивали сейчас отменены", - сказала она.

Аслан Бжания поблагодарил певицу, что она с пониманием отреагировала на проблему, которая коснулась всех.

"Слышали и переживали по поводу того, что вам пришлось пережить (Хибла Герзмава переболела коронавирусом - прим.). Это очень здорово, что все позади, мы очень рады. Я думаю, что это тоже может быть таким поучительным уроком в том смысле, что эта беда мимо нас прошла", - подчеркнул глава государства.

Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава © Sputnik / Томас Тхайцук

Хибла Герзмава © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Аслана Бжания с Хиблой Герзмава

Хибла Герзмава в свою очередь пожелала здоровья президенту республики.

"Я рада приветствовать вас. Я желаю вам здоровья невероятного, терпения и силы и думаю, что наша Абхазия будет процветать и все у вас получится. Дай Бог, чтоб ваша команда и все люди, которые на пути у вас, помогали, наполняли, были рядом, я очень надеюсь на это. Так что я вам в первую очередь желаю здоровья, здравия и успехов во всем", - отметила она.

Глава государства выразил готовность оказывать всяческую поддержку в проведении фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".