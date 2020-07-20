Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 20 по 26 июля, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +31 градусов.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Во вторник и в среду, до второй половины дня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град. С четверга и до конца недели, переменная облачность, осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды до +27°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.