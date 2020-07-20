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Умер дипломат и заслуженный журналист Абхазии Владимир Авидзба

© Foto / Союз Журналистов Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200720/1030575497/Umer-diplomat-i-zasluzhennyy-zhurnalist-Abkhazii-Vladimir-Avidzba.html

В последние годы жизни Владимир Авидзба работал в Абхазском институте гуманитарных исследований.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук, государственный деятель республики, дипломат, член Союза журналистов СССР и Абхазии Владимир Авидзба. Об этом сообщает Союз журналистов Абхазии.

Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 году в селе Эшера Сухумского района.

В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты "Апсны капш", работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома партии по идеологии.

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авидзба был Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике, ему присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами "Ахьдз-апша" III степени и "Знак Почета", медалями СССР.

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