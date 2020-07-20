Допрос свидетелей: в Абхазии продолжают рассматривать дело Тарба

В Абхазии продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве заключенного в стенах Министерства внутренних дел.

В Сухумском городском суде продолжается слушание по делу о гибели Анзора Тарба, задержанного по подозрению в хищении Омара Мерцхулава. Третье заседание суда было посвящено допросу свидетелей.

Асмат Цвижба, Sputnik

Показания потерпевшего

Первым допрошен был потерпевший Нугзар Папава, который был вызван в суд по принуждению и настоянию сторон, так как ранее отказывался от личного присутствия на заседании.

В зал суда Папава вошел в сопровождении конвоя, так как одновременно является подозреваемым по делу о похищении Омара Мерцхулава. Мужчина хромал, опирался на трость и жаловался на состояние здоровья.

Свидетель отказался от допроса и просил зачитать показания, которые давал ранее. Папава был задержан 6 июля 2019 года в поселке Агудзера по подозрению в похищении Омара Мерцхулава.

По словам Папава, 9 июля того же года он был избит.

"В кабинет вошли от пяти до семи человек в трехцветной военной форме и масках и стали меня избивать. Они положили меня на пол, одели на голову шапку и куда-то потащили по коридорам. Меня привели в какую-то комнату и стали избивать руками, ногами и дубинками, требуя рассказать об обстоятельствах похищения Мерцхулава", - говорится в показаниях.

Пытки потерпевшего с использованием тока, по его словам, проходили в течение примерно шести часов, лиц избивающих он не видел. За это время Папава потерял сознание, но неизвестные, по его показаниям, вновь привели его в чувство и продолжили избивать и душить. Признательных показаний сотрудники МВД не добились, после чего закрыли мужчину в комнате, облили водой и стали вновь пытать током и избивать.

Избивавшие передали Папава, как он утверждает, другим сотрудникам МВД, которые его умыли и переодели в сухую одежду и "всячески помогали перенести все".

По словам Папава, в день избиения Анзора Тарба никаких криков он не слышал, с умершим знаком не был. Мужчина признался, что был знаком с обвиняемыми Джикирба и Чедия, которые не применяли физического насилия и даже помогли ему, а Аутлева и Кулова никогда не видел.

Несмотря на то, что Папава изначально отказался от допроса на заседании, сторона защиты настояла на нескольких вопросах. Адвокат Адгура Аутлева Инга Габилая поинтересовалась, слышал ли потерпевший, чтобы избивавшие его люди называли друг друга по именам. Мужчина отметил, что никаких имен названо не было.

- Согласно материалам дела, вы содержались в кабинете практически напротив того кабинета, где в последующем было обнаружено тело Тарба. С учетом тех пыток, с которыми вы столкнулись в здании МВД, возможно ли было, чтобы из соседнего кабинета не было слышно пыток? – поинтересовалась Габилая.

- Я вам скажу, что пытки в служебных кабинетах не проводятся, а проводятся в отдаленных кабинетах. Можно кричать, но тебя никто не услышит, - объяснил Папава.

Допрос свидетелей

После небольшого перерыва суд вернулся к рассмотрению дела. По словам судьи Инара Кварчия, во время перерыва в его адрес прозвучали угрозы со стороны потерпевшей Аиды Тарба, сестры убитого.

Женщина свою вину отрицала, а также обвинила суд в подкупности и отметила, что ей уже заранее известен исход дела. Суд удалился на пятиминутный перерыв.

После вынужденного перерыва была допрошена невестка погибшего Татьяна Гварамия, которая подтвердила показания, ранее данные ее родственниками, и отметила, что ей удалось навестить Анзора Тарба, когда он находился в Гулрыпшском РОВД, куда ей с трудом удалось попасть. Тарба, по ее словам, отрицал причастность к похищению Мерцхулава и виновность в административном правонарушении – употреблении марихуаны.

О смерти задержанного Гварамия стало известно 11 июля от родственников, после чего она отправилась к зданию МВД, но внутрь женщину не запустили.

"Сидящие на лавочке сотрудники МВД сказали: "Ее в здание МВД не пускать, приказ министра", - рассказала она.

На вопрос о том, кого женщина винит в смерти Тарба, свидетельница ответила, что обвиняет всех присутствующих в МВД в день его смерти сотрудников, включая обвиняемых Джикирба, Чедия, Аршба и Кишмахова.

Допрошены были также сотрудники Скорой помощи, которых в МВД вызвали в день смерти Анзора Тарба.

Фельдшеры отметили, что на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что человеку плохо, но о конкретных симптомах им известно не было. По приезду женщин встретили сотрудники в форме и провели на третий этаж, но оказывать помощь Тарба было поздно – он уже скончался. Обе свидетельницы отметили, что заметили на лице у мужчины ссадины и синяки, одет погибший был в штаны военной расцветки, а верхняя одежда была мокрой.

Чтобы заполнить карту вызова, фельдшерам были необходимы данные Тарба, но, по их словам, сотрудники МВД около 15-20 минут не могли их предоставить.

Подтвердить, что к их приезду в здании МВД присутствовали обвиняемые, свидетельницы не смогли, как и определить, когда наступила смерть Анзора Тарба.

"Единственное, что я помню, что бывший глава МВД, заходил и спрашивал, умер или живой Тарба", - отметила фельдшер Алиса Джопуа.

Со слов свидетельниц стало известно, что, водитель Скорой помощи рассказывал им, как после вызова сотрудники МВД обращались к нему для транспортировки тела. Но им было отказано.

Следующее заседание по делу гибели Анзора Тарба назначено на среду 22 июля.