Игра по-взрослому: как школьники создают "звуковую карту" Сухума

Группа подростков из Сухума целыми днями "зависает" в компьютерах. Но школьники не играют в игры, а создают их. Корреспондент Sputnik узнала, что такое саунд-дизайн и попыталась раскрыть тайны web-программирования.

Всего за два года существования сухумская школа-лаборатория "STEM" выпустила 400 учеников, которых обучила графическому и sound-дизайну, компьютерной грамотности, smm-маркетингу, робототехнике, 3D-моделированию, вебпрограммированию и многому другому, чему не учат в обычных школах. Но руководитель школы решил не останавливаться на теории и дать своим выпускникам шанс применить полученные знания на практике – создать собственную игру про Сухум под названием "Звуки города".

Асмат Цвижба, Sputnik.

Вместо каникул

Все по-взрослому – чтобы принять участие в разработке игры, нужно было пройти конкурсный отбор у "заказчика" и выполнить тестовые задания. По итогу в команду были набраны десять человек – программисты, дизайнеры, sound-дизайнеры, проектные менеджеры и smm-специалисты. По два человека на каждую должность.

"Мы сразу сказали, что вмешиваться не будем, как и помогать. Будем судить вас точно так же, как судили бы любую другую компанию, которую наняли бы за деньги. У них есть дедлайн, до конца месяца они должны разработать игру", - объяснил руководитель школы Дамей Джонуа.

Таким образом десять подростков 12-17 лет решили променять летние каникулы и походы на море на программирование. Суть игры – в течение нескольких секунд угадать район или популярное место столицы по звуку. Если по истечении времени место угадать так и не удается, картинка на экране начинает понемногу раскрываться, давая подсказки.

© Sputnik / Марианна Кубрава Работа над созданием игры

На первый взгляд, десятиуровневая игра довольно примитивная, как говорят сами создатели "на один раз". Но для того, что появилась такая игра, школьники ведут кропотливую работу. В офисе у ребят все, как у взрослых – доска задач, расписанных на день, компьютеры на каждого "сотрудника" и профессиональная техника для записи звуков.

За дизайн всей игры и социальных сетей проекта отвечает Сария Матуа. Сарию мы застали за работой над "иконками" для Instagram-страницы игры. По ее словам, работа над одной анимацией занимает около 20 минут.

"Это еще учитывая, что мы все решения принимаем коллективно. Очень трудно подобрать то, что всем нравится, поэтому приходится потрудиться", - объясняет она.

Сария перешла в девятый класс. Дизайнером девочка хотела быть с детства, увлекалась рукоделием.

"Изначально я хотела стать дизайнером интерьера. Но, когда появилась лаборатория, я узнала, что есть графический дизайнер, и решила просто попробовать. Меня это затянуло и сейчас я собираюсь поступать на графического дизайнера", - призналась она.

За "сердце" проекта отвечает 12-летний программист Владислав Аргун. На компьютере у мальчика набор нечитаемых формул, которые он попросил не снимать – авторские права.

Владислав окончил курсы графического дизайна, а потом решил заняться веб-программированием и очень увлекся.

"Когда я шел на курсы, я знал лишь пару деталей о том, что это такое. Но спустя всего несколько занятий я понял, что мне это очень нравится. Я стал просить учителя, давать мне побольше домашнего задания", - рассказал он.

Создатели игры записывают видео для социальных сетей © Sputnik / Марианна Кубрава

Создатели игры записывают видео для социальных сетей © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 2 © Sputnik / Марианна Кубрава Создатели игры записывают видео для социальных сетей

Программист хоть и не раскрыл нам тайны загадочных формул, но объяснил алгоритм создания игры. Все начинается с идеи, затем нужно понять, для какого устройства создается игра, поразмыслить над концепцией и не забыть о шрифте, названии и цветах.

Расставить приоритеты

Главный по звукам игры - Давид. В свои 15 парень уже создает инструментальные аранжировки и продает их через социальные сети.

"Нам интересно, весело и мы выносим из этого проекта большой опыт. Мы стараемся все делать четко, согласно плану и даже записываем мелкие задачи, чтобы в течение дня их не забыть, не отвлекаться", - рассказала пиар-менеджер Диля.

По словам Джонуа, знаний, полученных на уроках, для создания игры подросткам достаточно. Вопрос в том, смогут ли они правильно распределить задачи и время.

Вместо зарплаты в конце проекта ребята получат "стемкойны" – валюта лаборатории, за которую можно купить различную технику, настольные игры и другие интересные "примочки". Оценивать ребят Джонуа обещал без поблажек на возраст.

В планах у руководства школы новые проекты. Выпускникам и ученикам лаборатории будут предлагать поучаствовать в тендерах, за которые тоже будут платить "стемкойнами".

На финальном этапе Джонуа планирует сотрудничать с самыми успешными выпускниками и создавать IT-стартапы, помогая молодым специалистам в юридических вопросах.

Но пока первой группе геймеров-энтузиастов предстоит уложиться в дедлайн и исправить все замечания "заказчика", которых, по словам Джонуа, на первом этапе немало.

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